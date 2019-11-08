Мужчину, напавшего на Месута Озила и Сеяда Колашинаца, приговорили к тюремному сроку.

Эпизод произошел еще летом, и лишь недавно в сети появилась полная видеозапись произошедшего. Игроки не смогли принять участия в стартовых матчах чемпионата Англии и какое-то время даже не выходили из домов из-за этой истории, но теперь все разрешилось.

30-летнего нападавшего зовут Эшли Смит, и 8 ноября суд приговорил его к 10 годам за решеткой. Его сообщника, 26-летнего Джордана Нортовера, будут судить позже.

«Можно с уверенностью заявлять, что они планировали эту атаку с большой осторожностью, вооружившись острым оружием, способным нанести значительный урон. У одного грабителя в руках была вязальная игла, а у другого – отвертка. Они украли мопед и замаскировались с помощью темной одежды и шлемов, чтобы их нельзя было узнать. Очевидно, что оба обвиняемых являются преступниками со стажем», – цитирует судью Mirror.

«Арсенал» занимает пятую строчку в АПЛ.

Лидирует в чемпионате «Ливерпуль».

Озил и Колашинац попали в эпицентр борьбы преступных банд. Одна из них хочет «забрать у игроков все»

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