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Невилл и Каррагер зарубились в футбол в надувных прозрачных шарах
Эксперты Sky Sports развлекаются от души.
Бывшие игроки сборной Англии Гари Невилл и Джейми Каррагер сыграли в футбол в шарах.
Мужчины залезли в прозрачные надувные шары и опробовали новый метод. Сначала чаще атаковал Каррагер, но удача ему так и не улыбнулась. Зато Невилл попал в ворота – перекинул мяч через коллегу, которого технично уронил прямо на шар.
- Невилл и Каррагер работают экспертами на канале Sky Sports.
- Гари закончил карьеру в 2011 году, Джейми – в 2013-м.
Невилл и Каррагер дослушали вопрос ведущей Sky Sports, развернулись и обсудили игру вдвоем
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