Бывшие игроки сборной Англии Гари Невилл и Джейми Каррагер сыграли в футбол в шарах.

Мужчины залезли в прозрачные надувные шары и опробовали новый метод. Сначала чаще атаковал Каррагер, но удача ему так и не улыбнулась. Зато Невилл попал в ворота – перекинул мяч через коллегу, которого технично уронил прямо на шар.

Невилл и Каррагер работают экспертами на канале Sky Sports.

Гари закончил карьеру в 2011 году, Джейми – в 2013-м.

Невилл и Каррагер дослушали вопрос ведущей Sky Sports, развернулись и обсудили игру вдвоем

Качай приложение Eurosport для iOS или Android