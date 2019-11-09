«Сити» очень хочет догнать «Ливерпуль» как можно скорее, но именно сейчас Пеп Гвардиола вряд ли мечтает о встрече с мерсисайдцами. Жуткое число травм ставит «горожан» в крайне тяжелое положение. Если «Ливерпуль» победит, то оторвется от главного преследователя уже на девять очков. Ничья сохранит Юргену Клоппу комфортное преимущество.

Манкунианцам важно победить на проклятом для них «Энфилде», но сделать это без некоторых ключевых игроков почти нереально. Идеальный шанс для «Ливерпуля», чтобы потрепать интригу турнира.

Кто посмотрит матч по ТВ

Главная потеря хозяев – Жоэль Матип. Защитник не сыграет из-за повреждения колена, поэтому готовьтесь к появлению Деяна Ловрена. Еще у «красных» не будет Джердана Шачири. А вот с Вирджилом ван Дейком все хорошо: голландец пропустил тренировку в четверг, но, по словам Клоппа, его выходу ничего не угрожает. Как и появлению Джордана Хендерсона.

У «Сити» россыпь проблем. Не будет давно травмированных Александра Зинченко и Эмерика Лапорта. Повреждение в игре с «Аталантой» получил Эдерсон – Пеп отметил, что место в рамке теперь у Клаудио Браво. Травмы мучают Давида Сильву и Родри – испанцы, скорее всего, не сыграют на «Энфилде».

Эдерсон («Манчестер Сити»)Getty Images

Форма

В последних пяти матчах «красные» не победили лишь раз. Но им простительно: в безумной рубке с «Арсеналом» (5:5) мерсисайдцев вытащил молодняк. В АПЛ «Ливерпуль» еще не проигрывал, хотя «красным» частенько везло с важнейшими голами на последних минутах.

«Сити» тоже набрал неплохую форму и в последних шести матчах отдал очки лишь «Аталанте». Но тогда «горожане» явно валяли дурака, не забили пенальти, думали о «Ливерпуле» и смеялись с сэйвов Кайла Уокера в рамке.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Мы должны показать лучшую игру. Все должны быть в лучшей форме, даже парни, которые разносят хот-доги на стадионе. С самой первой секунды. Прийти заранее, зайти внутрь, ничего не делать и просто ждать разминку. Это то, чего я желаю больше всего. Нужно выложить все эмоции перед матчем и сыграть в футбол».

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «На данный момент «Ливерпуль» – сильнейшая команда в мире. Нас ждут 90 минут матча, и мы будем следовать плану.

У Клоппа все получилось и с «Ливерпулем», и с дортмундской «Боруссией». Легко проанализировать, насколько велико его влияние в команде. Когда он принял клуб, она не претендовала на титул, а через три-четыре года он выстроил нечто удивительное.

Закончится ли гонка за титул, если мы проиграем? Не знаю. Впереди много встреч. Хотим сражаться до последнего в воскресенье и во всех матчах, которые нам предстоят».

Лицом к лицу

«Ливерпуль» проиграл лишь в одном из 28 последних домашних матчей против «Сити».

Последний раз «красные» уступили «горожанам» дома в мае 2003-го.

При этом «Сити» проиграл лишь один из пяти последних матчей против «Ливерпуля» (2П, 2Н).

«Сити» не выигрывает на «Энфилде» 16 матчей подряд. Это самая длинная серия против любого соперника.

«Красные» проиграли один из 50 последних матчей АПЛ. Как раз «Манчестер Сити» .

«Сити» выиграл 11 из 12 последних гостевых матчей АПЛ.

Юрген Клопп обыграл Пепа Гвардиолу семь раз. Чаще каталонца никто не обижал.

Серхио Агуэро не забивает на «Энфилде» уже семь матчей.

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Алиссон Беккер («Ливерпуль»)Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Майкл Оливер, который в этой АПЛ работал на девяти матчах. При нем «Ливерпуль» обыграл «Норвич» (4:1) и «Челси» (2:1), а «Сити» сделал «Эвертон» (3:1), но не справился с «Тоттенхэмом» (2:2).

Оливер судил матч «горожан» и «красных» в 2017-м и назначит пенальти в ворота «Сити». Тогда команды сыграли вничью – 1:1.

В центре внимания

Герой

Травма Родри ставит «Сити» в сложное положение. Если испанец не сыграет, то в опорной зоне выйдет Илкай Гюндоган. Немец плох в игре без мяча и точно не остановит дриблинг Роберто Фирмино. В дуэли с Илкаем Бобби выглядит явным фаворитом.

Если опорную зону закроет Фернандиньо, то в центре обороны появится Николас Отаменди. Аргентинец часто теряет зону и может поддаться на забегания Мохамеда Салаха и Садио Мане. В таком случае Фирмино воспользуется пространством и сделает результат.

Букмекеры оценивают шансы Бобби стать игроком матча кофом 7,20. Ниже котировки только на Серхио Агуэро (6,10), Мане с Салахом (по 6,40) и Рахима Стерлинга (6,80).

Неудачник

Независимо от выбора Гвардиолы в опорной зоне, Джону Стонзу придется страховать эту позицию. Англичанин неплох в этой роли, но только когда находится в хорошей форме. Сейчас Джон лишь набирает кондиции после травмы и втягивается в ритм. Именно у него будет ключевая задача в матче, но он с ней не справится.

Джон СтоунзGetty Images

Победа «Ливерпуля»: 2,68

Ничья: 3,58

Победа «Сити»: 2,68

Обе забьют за 1,50

Абсолютный верняк, учитывая, какие монстры есть в арсенале Пепа и Клоппа. «Сити» лишь раз в этом сезоне ушел с поля без гола – дикое везение словил «Вулверхэмптон». У «Ливерпуля» тоже один сухой матч – поражение в Неаполе. Тем более что в шести последних матчах команды лишь дважды не наиграли на «обе забьют».

«Сити» забьет, но не выиграет за 2,14

Первую часть ставки мы уже разобрали. Вторую подкрепит мощная статистика «красных». Во-первых, последний раз «Сити» побеждал на «Энфилде» в 2003 году и остается без эндорфинов на этом стадионе уже 16 игр. Во-вторых, у «Ливерпуля» лишь одно поражение в 28 последних домашних матчах с «Сити».

В-третьих, состав «горожан» слишком ослаб, чтобы прервать черную серию прямо сейчас. В-четвертых, Клопп идеально настраивает парней на такие рубки – уже сказал, что в оптимальной форме должны быть даже разносчики еды. «Сити» должен провести идеальный матч, чтобы победить в Ливерпуле, но шансов на это очень мало.

Англичане не забьют за 1,50

Главный претендент на гол англичан – Рахим Стерлинг. Но экс-ливерпульцу отвратительно даются матчи против бывшей. Тем более на «Энфилде»: Рахим нервничает при жестком прессинге трибун и стабильно теряется на поле. Еще есть Хендерсон, Уокер, Стоунз и Трент, но они слишком оборонительные футболисты, чтобы зажечь впереди в таком важнейшем матче.

Гол полузащитника за 1,85

Пеп и Клопп устроят тактическую войну и постараются нейтрализовать сильнейших форвардов оппонента. Сил и кадров на всех соперников может на хватить: сложно перекрыть Мане, Салаха и Фирмино, выключить Робертсона с Трентом, да еще и не забыть про полузащитников. Учитывая, как раззабивался Жоржиньо Вейналдум (четыре мяча за 10 последних матчей), есть все шансы, что он положит снова.

У «Сити» в центре поля острейшие Кевин де Брёйне и Бернарду Силва, плюс Гюндоган обожает врываться в штрафную. Всех не перекрыть, поэтому ставка выглядит привлекательной.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Сити»

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