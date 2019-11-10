Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз встречается с девушкой на 15 лет младше его – соблазнительницу зовут Хелен Стеллинг Холт.

Как сообщает The Sun, основная профессия Хелен – диджей, она неоднократно играла сеты на Ибице, Мальорке и США, а также регулярно ставила треки на корпоративных мероприятиях «Манчестер Юнайтед» (вероятно, Гиггз там и познакомился с девушкой).

Другое увлечение Холт – тренажерка и фитнес: подруга 45-летнего Гиггза щепетильно следит за телом и ведет бомбический инстаграм. «Она регулярно тренируется, у нее потрясающее тело. У них с Райаном есть несколько общих друзей, они сблизились после встреч на разных мероприятиях.

Их роман только начался, но они уже стали главным предметом разговоров среди подруг и жен футболистов АПЛ», – рассказал источник The Sun.

В 2016 году Гиггз развелся с женой Стейси. Пара распалась после того, как футболист влип в скандал, переспав с женой собственного брата.

Гиггз выступал за «МЮ» в 1990-2014 гг., в его коллекции – 13 золотых медалей АПЛ и две победы в Лиге чемпионов.

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