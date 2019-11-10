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Трент сыграл рукой, арбитр не поставил точку – матч «Ливерпуля» и «Сити» начался со скандала
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«Ливерпуль» в матче 12-го тура чемпионата Англии встретился с «Манчестер Сити».
Счет в игре ударом из-за пределов штрафной открыл бразилец Фабиньо. Голу «Ливерпуля» предшествовал спорный момент: Трент Александер-Арнольд сыграл рукой в штрафной, однако арбитры не зафиксировали нарушения правил.
Игра рукой Трента Александер-АрнольдаEurosport
В итоге «Ливерпуль» умчался в контратаку и оформил забитый мяч. Вскоре после точного удара Фабиньо преимущество «красных» удвоил Мохамед Салах.
- В случае победы «Ливерпуль» нарастит преимущество над «Ман Сити» до 9 очков.
- В прошлом сезоне «Сити» опередил «Ливерпуль» на 1 очко и взял титул.
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