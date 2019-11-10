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Гвардиола иронично поблагодарил судью Оливера, который не поставил пенальти в ворота «Ливерпуля»
«Горожане» отстают от лидера уже на 9 очков.
«Ливерпуль» в матче 12-го тура чемпионата Англии обыграл «Манчестер Сити» – 3:1.
После игры главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола подбежал к бригаде Майкла Оливера и поблагодарил арбитров за работу. Чуть позже журналисты спросили у Пепа, была ли его благодарность пропитана сарказмом.
«Нет, никакого сарказма там не было. Я очень вежлив, даже сейчас», – заявил Гвардиола.
- Оливер в прошедшем матче дважды не указал на точку после игры рукой Трента Александер-Арнольда.
- «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 9 очков.
Трент сыграл рукой, арбитр не поставил точку – матч «Ливерпуля» и «Сити» начался со скандала
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