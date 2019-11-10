«Ливерпуль» в матче 12-го тура чемпионата Англии обыграл «Манчестер Сити» – 3:1.

После игры главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола подбежал к бригаде Майкла Оливера и поблагодарил арбитров за работу. Чуть позже журналисты спросили у Пепа, была ли его благодарность пропитана сарказмом.

«Нет, никакого сарказма там не было. Я очень вежлив, даже сейчас», – заявил Гвардиола.

Оливер в прошедшем матче дважды не указал на точку после игры рукой Трента Александер-Арнольда.

«Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 9 очков.

Трент сыграл рукой, арбитр не поставил точку – матч «Ливерпуля» и «Сити» начался со скандала

Качай приложение Eurosport для iOS или Android