После 12-го тура АПЛ «Челси» выше «Манчестер Сити» в таблице – кто-нибудь мог себе такое представить в начале сезона? Трансферный бан, тренер-новичок с одним годом опыта в Чемпионшипе, ушедший лидер атаки, полная ротация молодежи – с этим «синие» подходили к старту сезона.

С другой стороны «Сити» Хосепа Гвардиолы, перфекционистская команда с перфекционистом во главе. Чемпионы купили летом нового Бускетса, обменяли лавочника на топ-латераля Серии А и целились в новый очковый рекорд Премьер-лиги.

Возможно, это первый сезон «Манчестера» при Пепе, когда команда не прогрессирует. В ней нет обратного движения в форме или понимании партнеров, но и эволюции в отдельных матчах также не происходит. Безусловно, влет «горожан» на «Энфилде», – авария мощнейшего болида, случившаяся на стартовой решетке.

С Юргеном Клоппом «Ливерпуль» в домашних встречах с «Сити» слишком часто напирает на дальние удары. Главный тактический гуру Eurosport.ru Вячеслав Палагин справедливо заметил, что в четырех из пяти игр «красные» открывали матч голом из-за штрафной в первом тайме. Это часто переворачивало весь ход встречи и отдавало контроль мерсисайдцам.

В 2019-м «Ливерпуль» наслаждался микрокризисом соперника – пересмотрите семь минут между банками Фабиньо и Салаха. На этом отрезке «Сити» спорил с арбитром Оливером по поводу руки Ван Дейка, ковырялся на флангах силами Силвы и Де Брёйне, швырял мячи с краев в штрафную – все впустую, пока Мо не убежал под кросс Робертсона и не сделал счет 2:0.

До перерыва «Манчестер» еще какое-то время переживал второй пропущенный мяч и находился в нокдауне, но быстро поднял голову. На это указывает и количество, и качество созданных моментов – тут же и три опасных удара Куна, и штанга Анхелиньо, все буквально за 20 минут тайма.

Если посмотреть на ожидаемые голы первой половины, то можно увидеть даже преимущество «Сити». «Ливерпулю» повезло с реализацией, но два быстрых гола сильно помогли при обороне. Безусловно, Гвардиола в какой-то момент увлекся навесами и прострелами, что отлично изучил Юрген Клопп.

Почти всей атакующей тройке гостей – Агуэро, Стерлингу, Де Брёйне – не хватило точности и спокойствия перед воротами, а Бернарду Силва за исключением гола слегка потерялся во втором тайме. Плюс неуверенная игра обороны и Браво в моменте с голом Мане – отсюда и поникшие головы «Сити» после перерыва.

Садио Мане («Ливерпуль»), Клаудио Браво («Манчестер Сити»)Getty Images

На пресс-конференции после матча Хосеп Гвардиола сказал, что гордится футболистами и что команда играла как чемпионы двух последних лет. Это, наверное, не совсем правда, хотя «горожане» и уступили по xG всего одну десятую балла при 1:3 на табло. Даже при такой плохой реализации у «Манчестера» была хуже конверсия ударов в створ. Хотя на нее нужно смотреть в последнюю очередь, на «Энфилде» этот показатель отлично показывает, чего не хватило гостям, – хладнокровия в чужой штрафной и меньшей нацеленности на передачу в финальной фазе атаки.

Теперь между «Сити» и «Ливерпулем» девять очков. Это худший старт сезона в 10-летней карьере Хосепа Гвардиолы. Его команды редко оказываются в положении догоняющих и, кажется, никогда удачно не доставали убежавшего лидера. «Барселона» только на второй сезон Пепа выдержала пресс «Реала» (в остальные легко побеждала), «Бавария» все три года забиралась на первое место не позже восьмого тура, а «Ман Сити» лишь в первый год каталонца рухнул на третью строчку.

Поэтому отставание аж в три победы в АПЛ для Гвардиолы – новый вызов на словах и повод забить на внутренние турниры на деле. Да, без двух быстрых голов «Ливерпуль» бы не выиграл так уверенно, но ситуация в таблице такова, что нужно переориентироваться на еврокубки.

Вряд ли Хосеп переживает из-за троллей и хейтеров, но наверняка помнит день, когда последний раз брал Лигу чемпионов. Это произошло восемь далеких лет назад – с Месси, Хави и Иньестой в «Барсе». Гвардиола – лучший тренер мира с самыми прогрессивными идеями и постоянным желанием прогресса футболистов. Для него это ежегодное разочарование – в «Сити» он получает лучший из доступных составов и не добирается даже до полуфинала ЛЧ. Жесточайший удар по самолюбию.

Хосеп Гвардиола, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»Eurosport

Раньше у Пепа не было причин отказываться от Премьер-лиги. Сначала останавливало отсутствие английских трофеев, затем самая плотная конкуренция за титул в истории чемпионата. Теперь у «Сити» девятиочковое отставание и нулевой опыт тренера погони за сильным соперником. Нужно грамотно расставить приоритеты и признаться себе – да, «Ливерпуль» не достать, поэтому весной важно сделать все, чтобы забрать ушастый кубок.

В следующем году отговорок не будет, чемпионское окно приоткроется только на один сезон. Чтобы в условиях плотной борьбы в АПЛ закрыться, видимо, навсегда.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 3:1

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