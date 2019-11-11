Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что чемпионат Англии-2019/20 выиграет «Ливерпуль».

«На мой взгляд, чемпионская гонка закончена. Если не случится чего-то экстраординарного – например, эпидемия травм, которая сломает «Ливерпуль». На данный момент «Ливерпуль» – сложившийся паззл. Команда играет в полном соответствии с качествами своих футболистов», – заявил Жозе.

В 12-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и оторвался от команды Хосепа Гвардиолы на 9 очков.

Ближайшие преследователи «Ливерпуля» – «Лестер» и «Челси» – отстают от «красных» на 8 очков.

«Ливерпуль» отскочил с «Сити» и удрал на 9 очков. Теперь у Пепа появился реальный шанс выиграть ЛЧ

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