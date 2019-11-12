В первую очередь нужно прояснить: идея текста возникла задолго до поражения «Сити» от «Ливерпуля». Это не попытка сыграть на эмоциях и точно не намек на то, что Пепу пора. Наоборот, Гвардиола шикарно справляется со своей работой. Даже отставание в 9 очков не отменяет тот факт, что «Сити» по-прежнему хорош – по качеству игры «горожане» не уступают «Ливерпулю».

Вдобавок ничто из поведения Пепа сейчас не говорит о желании уйти потом. Гвардиола высоко ценит сотрудничество с Чики Бегиристайном и Ферраном Сориано. Боссы «Сити» познакомились с ним еще в «Барселоне», сделали все для его приезда в Англию (даже построили жилой комплекс для каталонца и его семьи) и не давили на тренера даже во время дебютного сезона. Это роскошь, на которую Гвардиола не мог рассчитывать в Мюнхене, и очень немаловажный момент для Пепа. В Манчестере его слушают реально все.

Тем не менее, прикинуть варианты на случай ухода Пепа тоже стоит. Согласно последнему инсайду The Athletic, единственная вещь, которую боссы «Сити» хотели бы поменять в Гвардиоле – его нежелание создавать династию по примеру сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера. Более того, источники, близкие к Пепу, рассказывают: не исключен сценарий, при котором каталонец покинет клуб уже следующим летом. Здесь может сыграть роль не какой-то конфликт, а лишь выгорание от работы – Гвардиола максимально сфокусирован на футболе (не может думать о чем-то другом больше 32 минут), но уже сказал, что не хочет тренировать вечно.

Ниже – субъективный топ-3 на место Пепа. Исходили из стиля игры (он должен был максимально похож на манеру Гвардиолы) и дополнительных бонусов, которые пригодятся конкретно этому составу «Сити».

Микель Артета

Микель Артета и Давид СильваGetty Images

Гвардиола уже проговорился – испанец будет самым логичным выбором на его место. Несмотря на то, что Микель в профессии всего три с половиной года, а первым помощником работает два с половиной (до этого Пепу ассистировал Доменик Торрент), Артета уже успел попасть в шорт-листы на главного тренера «Арсенала» (лето-2018) и «Ньюкасла» (лето-2019).

Идеи и философия Микеля совпадают со стилем Гвардиолы – связь тянется еще со времен игровой карьеры. Пеп был лидером «Барсы» в опорной зоне, Артета – пытался попасть в основу и занять его позицию. Они были настолько похожи технически, что Микеля даже называли маленьким Гвардиолой.

Артету-тренера каталонец котирует невероятно высоко. Перед первым матчем с «Арсеналом» в АПЛ Гвардиола передал Микелю ключи от команды и позволил самостоятельно определять тактику. Пеп не вмешался даже в перерыве, к которому команда пригнала, уступая в счете. Судя по результату, совсем не зря: именно перестановки Микеля перевернули игру во втором тайме.

Помимо анализа предстоящих соперников, Артета отвечает за индивидуальный прогресс игроков. Благодаря тренировкам с Микелем Рахим Стерлинг улучшил реализацию и в целом завершающий удар, Фабиан Делф адаптировался к позиции ложного фулбека, а защитники прокачались в оценке ситуации перед приемом мяча. Фернандиньо отмечал подсказки Артеты по игре опорным полузащитником – тут пригодилась уже специализация испанца.

Еще один важный пункт – отношения с игроками вне поля. Они у Артеты отличные. Микель лично распорядился, чтобы на базе построили площадку для игры в Padel – испанскую разновидность тенниса, которую обожают футболисты. Еще Артета просит игроков проводить больше времени вместе. Это одна из причин, почему YouTube-канал «Сити» так часто выдает хиты: редакторам легко поймать главных звезд, потому что значительную часть дня они тратят на базе. После повышения Артеты до роли первого помощника Пепа игроки вообще назвали Микеля третьим новичком «Сити» – после Рияда Мареза и залечившего травму Бенжамена Менди.

В потенциальном назначении Микеля смущают лишь опыт и статус. Это может негативно отразиться на трансферном рынке. Не секрет, что «Сити» стал более привлекательным для новичков благодаря Гвардиоле – иногда игроки вообще называли его первым пунктом при принятии решения. В обратном направлении это тоже работает: лидеры могут задуматься об уходе из клуба, где личный рост окажется под угрозой.

Томас Тухель

Томас Тухель, Неймар, Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Нынешний тренер «ПСЖ» – копия Гвардиолы и, в отличие от Артеты, с опытом работы главным. Как и Пеп, Тухель ограничил общение с журналистами пресс-конференциями и клубными мероприятиями. Как и Пеп, Тухель активно следит за лишним весом игроков. Когда Гвардиола только приходил в «Сити», он отстранил разбухшего Самира Насри от тренировок. Когда Тухель возглавил «Париж», он сделал то же самое с Марко Верратти.

Но, разумеется, главная вещь, которая объединяет мужчин – тактика. Хороший пример помешанности – их встреча в кафе, когда оба работали в Германии. Гвардиола хотел познакомиться с коллегой, но в итоге тренеры слегка увлеклись: вместо обычного ужина начали переставлять солонки и перечницы, представляя вместо них игроков. Разговор был настолько жарким, что официанты боялись подойти к столику.

Еще одно доказательство, что между Гвардиолой и Тухелем много общего – отзывы игроков. Дани Алвес назвал Томаса самым умным тренером среди всех, с кем работал в карьере. Илкай Гюндоган отдельно выделил внимание Тухеля к деталям. А Пьер-Эмерик Обамеянг напрямую сказал – Томас во всех смыслах похож на Пепа.

Конкретно на поле Тухель разделяет принципы позиционного футбола Гвардиолы – они базируются на правильном и равномерном распределении игроков по разным участкам поля. Также Томас любит выставлять не одну, а сразу две десятки. Только если Гвардиола делает их из центральных полузащитников (Де Брёйне и Сильва), то Тухель – из вингеров (Мхитарян и Ройс в «Боруссии», Неймар и Ди Мария в «ПСЖ»).

Неудивительно, что в прошлом сезоне именно Гвардиола и Тухель задали тренд на гибридные схемы, в которых расстановку определяла позиция одного игрока. Пеп переставлял Фернандиньо из опорной зоны в защиту и обратно. Томас обучил такому же приему Маркиньоса. Каждый из шагов направлен на грамотное владение мячом – это общая фишка каталонца и немца.

Хосеп Гвардиола и Томас Тухель, октябрь 2015 годаGetty Images

Лучше всего о признании Тухеля говорит тот факт, что Гвардиола советовал «Баварии» назначить Томаса сразу после своего ухода. То же самое повторил и Юпп Хайнкес: когда дедушка покидал Мюнхен в последний раз, он рекомендовал обратить внимание на молодого коллегу. По мнению легенды, у Томаса были все качества, чтобы работать в «Баварии».

Пока неясно, к чему приведет проект Тухеля в «ПСЖ» – на старте игроки обожали его идеи, а Неймар вообще клялся, что умрет ради него на поле. Потом многое изменилось: команде разонравились тренировки Томаса, а постоянная ротация схем даже вызвала мини-конфликт в раздевалке.

Возможно, это станет плюсом для «Сити» – Тухель может освободиться как раз к тому моменту, когда у Гвардиолы истечет контракт. Томас точно поможет клубу с продвижением молодых игроков – выпускники академии уже начинают покидать «Этихад» из-за того, что Пеп в них не верит. Тухель в этом смысле – мастер. Он доверял тинейджерам и в «Майнце», и в «Боруссии», и сейчас в «ПСЖ». По словам Андре Шюррле, Томас знает, как обращаться с молодняком.

Единственная проблема – конфликтность Тухеля. Томас ссорился и с игроками, и с аналитиками, и с руководством. Это не понравится «Сити»: отчасти из-за этого клуб выпроваживал Роберто Манчини. Когда же «горожане» назначали Мануэля Пеллегрини, то отдельной строкой упомянули о желании построить целостный и долгосрочный проект. Подойдет ли ему вспыльчивый Тухель – большой вопрос.

Тите

Тите Getty Images

На старте карьеры бразилец был максимально отдален от Пепа. На родине Тите даже называли «ретранкейро» – тренером, который все внимание уделяет защите. Потом коуч эволюционировал и даже приходил к системе с ложной девяткой (один из этапов Гвардиолы в «Барсе»). В «Коринтиансе» Тите вообще культивировал владение, перегрузки и схему 4-3-3 (фишка Гвардиолы в любом клубе).

На трансформацию повлияли стажировки коуча в Европе – в отличие от коллег из Бразилии, Тите хотел учиться и познавать новое. Это помогло получить приглашение в сборную: ее коуч развивает по самым современным методикам. Тите поднял линию обороны на 20 метров выше (причина – желание прессинговать), а Дани Алвес назвал его Бразилию лучшей в карьере – одновременно по организации, структуре игры и тренерским идеям.

Вдохновение Тите получает в том числе от работы Пепа в «Сити». Перед чемпионатом мира коуч изучал, как команда Гвардиолы вскрывает пятерку защитников – каждый из соперников по группе (Коста-Рика, Сербия, Швейцария) мог использовать эту схему. Дошло до того, что Тите даже скопировал зонную систему Пепа на угловых. Правда, это сыграло скорее во вред: зная, что слабое место «Сити» на корнерах – ближняя штанга, Венсан Компани перед голом в четвертьфинале Бразилия – Бельгия открылся именно там.

В отличие от менее опытных тренеров, Тите знает, как убедительно доносить идеи до команды. В этом смысле он очень похож на Гвардиолу. За умение вбить в голову игрокам правильную мысль Тите сравнивали с покорителем змей. По мнению Дани Алвеса, тренер сборной управляет футболистами лучше Пепа.

Самый показательный случай – попытка сблизить игроков сборной Бразилии эпизодом с участием Леброна Джеймса. В игровом моменте звезда «Кливленда» отдает пас, ждет обратной передачи, но партнер бросает сам и промахивается. Вместо того чтобы просто накричать на бедолагу, Леброн сам идет на подбор, перехватывает владение и снова отдает партнеру. Со второй попытки тот уже не ошибается и приносит «Кливленду» важные очки. Так Тите хотел показать, что в его команде будут сражаться даже звезды.

Это соотносится с философией самого Гвардиолы. Во время первого чемпионского сезона в «Сити» Пеп просил отметить, как его игроки носятся за мячом. Гвардиола даже сравнил своих лидеров с игроками из любительских лет – не в плане мастерства, а в плане отношения к делу.

Тите тоже научил этому своих – в список входят играющие за «Сити» Эдерсон, Фернандиньо и Габи Жезус. Это неплохой базис для тренера, но все может сорвать незнание языка. Тите не работал за границей, потому что хочет сам и без переводчика доносить свои мысли до игроков. Возможно, интерес «Сити» побудит Тите и к этому вызову.

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