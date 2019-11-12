Клопп в шутку убежал от Гвардиолы на слете элитных тренеров УЕФА
Gold on my wrist, я юморист.
В понедельник в Швейцарии прошел традиционный слет элитных тренеров УЕФА – мероприятие проходит раз в году. По окончании форума главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал забавное интервью итальянскому журналисту.
Сперва немец не понял, почему корреспондент назвал Хосепа Гвардиолу именем «Пепе», а не «Пеп» – а когда коуч «Манчестер Сити» приблизился к Клоппу, Юрген в шутку убежал от журналистов со словами «Пеп Гвардиола уже близко!»
- На минувшей неделе «Ливерпуль» Клоппа разбил «Манчестер Сити» Пепа со счетом 3:1.
- «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайших преследователей на 8 очков, а «Ман Сити» – на 9.
У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?
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