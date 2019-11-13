После поражения от «Барселоны» в финале ЛЧ-2006 «Арсенал» ждали масштабные изменения. Лидеры середины 2000-х постепенно покидали клуб, трансферный бюджет сократился из-за переезда на «Эмирейтс», а оставшиеся звезды чувствовали разочарование от упущенного кубка. К началу сезона-2007/08 в команде не осталось легенд из непобедимого состава, кроме Коло Туре: за два трансферных окна ушли Деннис Бергкамп, Робер Пирес, Сол Кэмпбелл, Хосе Антонио Рейес, Эшли Коул, Лорен, Фредрик Юнгбег и Тьерри Анри. Арсен Венгер оказался в почти безвыходной ситуации: лишился опытных чемпионов и собрал основу заново без дорогих вложений.

В то время к лондонцам еще не привязался образ наивных романтиков – «Арсенал» помнили за брутальные и кровавые схватки с «Ман Юнайтед», которые часто определяли чемпиона. Несмотря на этот образ, Венгер постепенно изменил не только состав, но и стиль формирования команды – теперь он ориентировался на талантливых ноунеймов и сам растил элиту. Новый «Арсенал» ассоциировался с Робином ван Перси, Сеском Фабрегасом, Тео Уолкоттом, Денилсоном и Никласом Бендтнером, а Эммануэль Адебайор, Александр Глеб и Вильям Галлас резко превратились в ветеранов. При этом Венгер понимал, насколько важно усиляться, чтобы оставить команду среди лучших и конкурировать с «МЮ». В 2007-м «красные дьяволы» уже стали чемпионами, но Алекс Фергюсон все равно купил Нани, Оуэна Харгривза, Андерсона и арендовал Карлоса Тевеса. Мощное трансферное окно сделало «Юнайтед» фаворитом сезона. В отличие от заклятых соперников самым дорогим новичком «Арсенала» стал 24-летний нападающий Эдуардо за 8,5 млн евро.

До трансфера о бразильце с хорватским гражданством вообще не слышали в Англии – он играл в загребском «Динамо», а не в «Баварии» или «Порту», как новички «МЮ». Биография Эдуардо ничем не отличалась от тысяч историй футболистов из латиноамериканских стран. Парнишка вырос в криминальном районе Вилья Кеннеди и не попал в тюрьму к 18 годам только из-за футбола: он восхищался Ромарио, целый день гонял мяч, а в 1999-м переехал из местного «Нью Кеннеди» в академию загребского «Динамо» – на родине топ-клубы не особо интересовались очередным провинциальным дриблером. Но именно благодаря раннему переезду в незнакомую страну в Эдуардо сформировались качества, которые позже заинтересовали Венгера. В Хорватии бразильский тинейджер справился с холодом, одиночеством и незнакомым языком – трудности адаптации сделали его сильнее.

После нескольких аренд он превратился в лидера атаки и сверкал в одном составе с молодыми Модричем и Чорлукой. В августе 2006-го произошло важное событие в карьере Эдуардо: в ответном матче квалификации ЛЧ против «Арсенала» он использовал ошибку Туре, обвел Альмунию и забил. Гол не повлиял на исход противостояния («Арсенал» прошел со счетом 4:1 по сумме двух матчей), но молодой форвард впечатлил Венгера – француз попросил скаутов последить за Эдуардо. К тому времени бразилец понял, что не попадет в состав сборной, и получил хорватское гражданство – еще одним его достижением стал гол за Хорватию англичанам в квалификации Евро-2008.

Очень скоро Венгер понял, что наткнулся на великолепного бомбардира. «Я сразу понял, что он особенный, – признался француз. – Его история говорила о многом. Молодой парень быстро адаптировался в незнакомой стране, и я был уверен, что он так же адаптируется в «Арсенале». В сезоне-2006/07 Эдуардо показал дикую результативность (47 голов в 47 матчах) и побил рекорд Горана Влаовича в чемпионате Хорватии (34 мяча против 29). После этого бразильским хорватом заинтересовались «Ювентус», ПСВ и «Аякс», поэтому «Арсенал» действовал быстро.



Эдуардо потратил первые месяцы в новом клубе, чтобы привыкнуть к жесткой игре британских защитников. Еще сложнее прошла адаптация к лондонскому стилю жизни. Бразилец даже отказался от роскошной машины и попросил привезти из Загреба старенький Nissan Murano. В начале сезона-2007/08 в нападении «Арсенала» играли Адебайор и Эдуардо потратил первые месяцы в новом клубе, чтобы привыкнуть к жесткой игре британских защитников. Еще сложнее прошла адаптация к лондонскому стилю жизни. Бразилец даже отказался от роскошной машины и попросил привезти из Загреба старенький Nissan Murano. В начале сезона-2007/08 в нападении «Арсенала» играли Адебайор и Ван Перси , а новичок выходил только на замену, но после травмы голландца осенью Эдуардо получил первый серьезный шанс. В конце октября он сделал дубль в Кубке лиги против «Шеффилда», через несколько недель забил «Севилье», а чуть позже полностью оправдал доверие голами «Эвертону» в АПЛ. «Он может выигрывать для нас матчи», – сказал довольный Венгер. Команда шла в чемпионате на первом месте без поражений, а фанаты на «Эмирейтс» поверили, что задешево получили нового Анри.

К концу зимы ситуация не изменилась: «Арсенал» проиграл лишь «Мидлсбро» и шел в таблице с отрывом в пять очков, молодежь Венгера оправдала доверие, а букмекеры считали «канониров» фаворитом на титул. Выездной матч против «Бирмингема» 23 февраля ничем не выделялся на фоне последних туров: перед этим «Арсенал» легко выиграл у «Фулхэма», «Ньюкасла», «Ман Сити» и «Блэкберна». На третьей минуте встречи на «Сент-Эндрюс» Эдуардо получил пас от Гаэля Клиши после перехвата в центре, развернулся к чужой штрафной и отбросил мяч в сторону, но защитник «Бирмингема» Мартин Тэйлор с опозданием прыгнул в соперника двумя ногами.

«Я не ожидал подката, у меня не было возможности увернуться, – вспомнил Эдуардо через несколько лет. – Когда он подкатился, я услышал хруст. Я не чувствовал сильной боли. Казалось, что я просто вывернул лодыжку, но внезапно вокруг начался переполох». По трансляции не было понятно, насколько серьезную травму получил игрок, но уже через несколько секунд Фабрегас дал медикам сигнал о носилках, а Глеб и Адебайор в ужасе отвернулись от одноклубника. Тэйлор с глуповатой улыбкой подошел к бразильцу и что-то пробормотал, хотя уже тогда осознал серьезность ситуации.

Жуткая травма ЭдуардоGetty Images

Позже выяснилось, что подкат привел к перелому берцовой и малой берцовой костей, перелом повредил ткани ноги, а сила столкновения сместила лодыжку. «Мне сообщили, что травма слишком ужасна, и мы не можем ее показать, – объявил комментатор Джонатан Пирс. – Я редко видел такие эмоции на лицах всех игроков сразу». Судья мгновенно удалил Тэйлора, через несколько минут Эдуардо погрузили на носилки и увезли в больницу, а потрясенный врач «Арсенала» Колин Льюин уставился в газон, пока Венгер расспрашивал его о травме.

Меньше чем через час Эдуардо подготовили к операции. «Хирург был великолепен – рассказал футболист. – Мне сказали, что раньше он работал с ранеными военными. Он установил металлическую пластину, чтобы восстановить берцовую кость. Эта пластина останется в моей ноге навсегда, как и скобки, которые ее держат». После операции Эдуардо навестил виноватый Тэйлор – защитник привел ребенка, который нарисовал на куске бумаги флаг Хорватии, и на этот раз искренне извинился, но для болельщиков «Арсенала» навсегда остался монстром. До конца карьеры в 2013-м он получал сообщения с угрозами от фанатов, некоторые из которых грозили ему смертью. Разъяренный Венгер на пресс-конференции после игры предположил, что Тэйлора нужно пожизненно отстранить от футбола: «Что этот парень вообще делает на поле? Он оборвал не только сезон Эдуардо».

Через несколько минут после травмы стало очевидно, что форвард не сыграет до конца сезона, но некоторые медиа предположили, что после такого он вообще уйдет из футбола. После операции Эдуардо отправился к семье и друзьям в Бразилию. Восстановление заняло почти год: нападающий снова сыграл за «Арсенал» 16 февраля 2009-го в Кубке лиги против «Кардиффа» и сразу сделал дубль. Эдуардо назвал тот день лучшим в жизни, а болельщики ожидали полноценного камбэка в АПЛ, но поводы для восторга быстро закончились. Бразилец потерял скорость и резкость, Венгер выпускал его только в кубках и в 2010-м продал в «Шахтер» за 7 млн евро. Полгода на «Эмирейтс» верили, что получили лучшего нападающего Европы, но Эдуардо так и не пришел в себя после подката Тэйлора.

В матче против «Бирмингема» успешный сезон «канониров» оборвался, а команда изменилась навсегда. Они вели 2:1, но в добавленное время Клиши привез пенальти, и Джеймс Макфадден принес «Бирмингему» ничью. После свистка капитан «Арсенала» Галлас пнул рекламный щит и сел в центральном круге со слезами на глазах, будто уже понимал, как этот матч повлияет на команду. В раздевалке Галлас чуть не подрался с Жилберту Силвой – обидная потеря очков и жуткая травма Эдуардо лишила игроков самообладания. После Бирмингема «Арсенал» остался без побед в четырех следующих матчах и пропустил вперед «МЮ»: команда Фергюсона включила инстинкт хищника, к ней перешло психологическое преимущество.

Кульминацией стал очный матч на «Олд Траффорд», который «МЮ» выиграл благодаря спорному пенальти Роналду и хитрому штрафному Харгривза. Именно после травмы Эдуардо «Арсенал» потерял менталитет, который Венгер привил нескольким поколениям до этого. Тогда фанаты впервые обвинили тренера в том, что он не заменил Виейра, Кэмпбелла и Парлора, а молодые игроки не выдержали мясорубку на вершине АПЛ. С тех пор «Арсенал» превратился в самого бесхарактерного лидера и постоянно проигрывал важные матчи, несмотря на стильную игру. Уже в 2019-м Патрис Эвра рассказал, что всегда любил матчи против «Арсенала», потому что в тех матчах мужчинам противостояли мальчишки. Но «канониры» стали «мальчишками» лишь после 23 февраля 2008-го – тот матч и перелом Эдуардо будто лишили команду силы воли на подсознательном уровне.

У «Арсенала» сформировались комплексы, и в 2011-м он еще раз упустил титул из-за «Бирмингема»: тогда Кевин Филлипс принес андердогу ничью, а чемпионом снова стал «Юнайтед». Венгер так и не разобрался с психологией «канониров», при Эмери проблемы только продолжились. После 2008-го «Арсенал» превратился в общественном восприятии в самый слабовольный топ-клуб Англии. Вряд ли на спад повлиял один эпизод конкретного матча, но именно он катализировал назревший кризис. Случай Эдуардо показал, что шокирующие травмы затрагивают не только одного человека. Отчасти тот перелом изменил ситуацию в английском футболе: укрепил доминирование «МЮ», превратил «Бирмингем» в один из самых ненавистных клубов и испортил впечатление от эпохи Венгера.

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