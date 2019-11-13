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Бернарду дисквалифицирован на 1 матч за шутку над Менди и не сыграет с «Челси»

Бернарду дисквалифицирован на 1 матч за шутку над Менди и не сыграет с «Челси»
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Прежде чем подшучивать над товарищем, убедитесь, что вы одного цвета кожи.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес своего партнера по команде и близкого друга – Бенжамена Менди.

Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии. Ранее Силва в шутку сравнил Менди с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Хотя француз отреагировал на твит Бернарду с юмором, в отношении португальца было начато расследование.

Изначально Силве грозила дисквалификация на шесть матчей, но в итоге ФА ограничилась баном на одну игру и штрафом в размере 58 тысяч евро.

  • В чемпионате Англии-2019/20 Бернарду провел 11 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
  • В ближайшем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Челси» – эту игру Силва пропустит.

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