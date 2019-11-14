Любители футбола получили возможность взглянуть на турнирную таблицу чемпионата Англии без учета решений, принятых с помощью VAR.

За исследование взялся ESPN и команда во главе с доктором Томасом Керраном из Лондонской школы экономики. Исследователи составили индекс анти-VAR, но не просто убрали/добавили голы и пересчитали результаты, а разработали специальный алгоритм, который учитывает несколько факторов.

«Ливерпуль» остался бы на первом месте с тем же количеством очков, но на втором был бы «Манчестер Сити», а не «Лестер». Команда Брендана Роджерса переместилась бы на четвертую строчку.

Вот текущая таблица АПЛ:

А это – без учета VAR.

Всего после применения VAR в 12 турах судьями АПЛ было принято 29 решений. Самое большое количество – по три – в пользу «Лестера» и «Кристал Пэлас». Чаще всего – четыре раза – от системы видеоповторов страдал «Челси». Единственный клуб, на который видеоповторы еще не влияли – «Ньюкасл».

В центральном матче 12-го тура «Ливерпуль» разгромил «Сити» со счетом 3:1.

В 13-м ожидается противостояние «Сити» и «Челси».

«Ливерпуль» отскочил с «Сити» и удрал на 9 очков. Теперь у Пепа появился реальный шанс выиграть ЛЧ

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