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Таблица АПЛ без VAR понравилась бы Гвардиоле – в ней на втором месте «Сити», а не «Лестер»
Ох уж эта электроника.
Любители футбола получили возможность взглянуть на турнирную таблицу чемпионата Англии без учета решений, принятых с помощью VAR.
За исследование взялся ESPN и команда во главе с доктором Томасом Керраном из Лондонской школы экономики. Исследователи составили индекс анти-VAR, но не просто убрали/добавили голы и пересчитали результаты, а разработали специальный алгоритм, который учитывает несколько факторов.
«Ливерпуль» остался бы на первом месте с тем же количеством очков, но на втором был бы «Манчестер Сити», а не «Лестер». Команда Брендана Роджерса переместилась бы на четвертую строчку.
Вот текущая таблица АПЛ:
А это – без учета VAR.
Всего после применения VAR в 12 турах судьями АПЛ было принято 29 решений. Самое большое количество – по три – в пользу «Лестера» и «Кристал Пэлас». Чаще всего – четыре раза – от системы видеоповторов страдал «Челси». Единственный клуб, на который видеоповторы еще не влияли – «Ньюкасл».
- В центральном матче 12-го тура «Ливерпуль» разгромил «Сити» со счетом 3:1.
- В 13-м ожидается противостояние «Сити» и «Челси».
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