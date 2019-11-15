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Гвардиола: «Рано или поздно я возглавлю сборную»
Фанаты «Сити» напряглись – у Пепа всего полтора года по контракту.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что однажды хочет возглавить сборную.
«Мне бы хотелось стать тренером сборной, да. Однажды это случится, потому что я хотел бы участвовать в рабочем процессе каждые три дня, но в немного более спокойном режиме: больше играть в гольф, сейчас у меня нет на это времени.
Рано или поздно это произойдет, если у меня будет шанс с международной командой, если одна из них постучится в мою дверь», – приводит слова испанца The World Game.
- Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2021 года.
- Команда Пепа отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 9 очков в АПЛ.
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