Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, почему минувшим летом покинул «Арсенал» ради клуба Серии А.

После прихода в клуб испанца Унаи Эмери роль полузащитника в команде изменилась – Генрих играл глубже и уже не мог влиять на атаку команды так, как он привык. Этот фактор, а также дефицит игрового времени привели к тому, что футболист решился на смену клуба.

«Эмери уделял больше внимания тактике. Я начинал в качестве вингера, но должен был разыгрывать мяч с опорником. Вот почему я не смог принести достаточно голов и ассистов. Мне нравится играть более свободно и искать свободные зоны, но вы должны делать работу, о которой просит менеджер. Я не мог смириться с местом на скамейке запасных. Я знаю свои сильные качества и понимаю, на что способен. Мне уже 30 лет, и я люблю играть, а не просто тратить время на лавке.

Эмери и Рауль Санллехи [спортивный директор] заверили меня, что я важен для «Арсенала», но я подписал контракт с «Ромой», потому что они продемонстрировали большую веру в меня», – цитирует игрока Fourfourtwo.

В текущем сезоне Серии А игрок провел 4 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

До «Арсенала» полузащитник поиграл за «МЮ» и дортмундскую «Боруссию».

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