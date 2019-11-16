На самых задворках английского футбола – в матче седьмого дивизиона между «Нанитоном» и «Стретфордом» – приключился забавный эпизод.

На 60-й минуте при счете 0:0 «Нанитон» заработал пенальти, и к мячу подошел голкипер Тони Бриден. Навыками Ханс-Йорга Бутта Бриден не обладал – а поэтому послал мяч сильно выше, к тому же обрушив лампу, обеспечивавшую стадион освещением.

«Нанитон» все же выиграл матч со счетом 2:0. Второй гол хозяева забили с пенальти, но на этот раз к мячу подошел не Бриден, а полевой игрок.

А вот во второй норвежской лиге вратарь команды «Улленсакер/Киса» умеет забивать со штрафных. Полюбоваться на его отменный страйк можно тут.

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