Twitter

Вратарь из седьмой английской лиги вызвался пробить пенальти и сбил лампу с крыши стадиона

Вратарь из седьмой английской лиги вызвался пробить пенальти и сбил лампу с крыши стадиона
Eurosport

50 мин. назад

Серхио Рамос, версия 2.0.

На самых задворках английского футбола – в матче седьмого дивизиона между «Нанитоном» и «Стретфордом» – приключился забавный эпизод.

На 60-й минуте при счете 0:0 «Нанитон» заработал пенальти, и к мячу подошел голкипер Тони Бриден. Навыками Ханс-Йорга Бутта Бриден не обладал – а поэтому послал мяч сильно выше, к тому же обрушив лампу, обеспечивавшую стадион освещением.

  • «Нанитон» все же выиграл матч со счетом 2:0. Второй гол хозяева забили с пенальти, но на этот раз к мячу подошел не Бриден, а полевой игрок.
  • А вот во второй норвежской лиге вратарь команды «Улленсакер/Киса» умеет забивать со штрафных. Полюбоваться на его отменный страйк можно тут.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте