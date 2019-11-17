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Сенегальский художник нарисовал портрет Мане с помощью мяча. Это какая-то магия

Сенегальский художник нарисовал портрет Мане с помощью мяча. Это какая-то магия
Eurosport

41 мин. назад

Как вообще он это делает?!

Сенегальский художник Бубу Ньянг с помощью уникальной техники нарисовал портрет полузащитника «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане.

Художник держал в руках мяч, на который сверху лилась краска, а изображение создавалось на черном холсте, который висел на стене. Ньянг в известном только ему порядке распылял краску и вскоре нарисовал максимально узнаваемый портрет 27-летнего футболиста.

  • Художник также создавал с помощью различных предметов портреты Неймара, Леброна и других спортивных звезд.
  • В составе «Ливерпуля» Мане выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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