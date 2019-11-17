Сенегальский художник нарисовал портрет Мане с помощью мяча. Это какая-то магия
Как вообще он это делает?!
Сенегальский художник Бубу Ньянг с помощью уникальной техники нарисовал портрет полузащитника «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане.
Художник держал в руках мяч, на который сверху лилась краска, а изображение создавалось на черном холсте, который висел на стене. Ньянг в известном только ему порядке распылял краску и вскоре нарисовал максимально узнаваемый портрет 27-летнего футболиста.
- Художник также создавал с помощью различных предметов портреты Неймара, Леброна и других спортивных звезд.
- В составе «Ливерпуля» Мане выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Уличный художник нарисовал граффити с Китом Флинтом на стадионе его локального клуба
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте