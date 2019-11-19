Долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 450 миллионов евро

«Юнайтед» отчитался за последний финансовый квартал, и у команды все очень плохо. Несмотря на увеличение выручки, долг клуба вырос на 163 млн евро и теперь составляет 450 млн. Задолженность подскочила более чем на 50%.

Доходы за первый квартал сезона составили почти 160 млн евро – этот показатель немного увеличился в сравнении с аналогичным из прошлого сезона, однако эти цифры – ничто, в сравнении с общим долгом клуба.

В руководстве «дьяволов» прогнозируют, что годовой доход за 2020-й составит в районе 650-680 миллионов, хотя в прошлом году «МЮ» заработал 734 млн евро. Такой даунгрейд связан с тем, что команда не участвует в Лиге чемпионов и получает меньше денег с продажи прав на телетрансляции.

«МЮ» занимает седьмое место после 12-ти туров АПЛ, в активе команды 16 баллов.

Лидирует «Ливерпуль» – у клуба на 18 очков больше.

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