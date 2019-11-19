Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино покинет клуб в ближайшее время – руководство команды уже решило его судьбу.

Финалисты прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпиона провально начали сезон – команда идет на 14-м месте в чемпионате и уже на девять баллов отстает от топ-4. Попадание в ЛЧ – приоритетная задача для клуба: команда нуждается в деньгах от турнира после строительства нового стадиона. Неважные результаты и ухудшение атмосферы в команде привели к тому, что боссы «Тоттенхэма» во главе с президентом Леви потеряли доверие к аргентинцу.

Контракты Эриксена, Вертонгена и Алдервейрелда заканчиваются в конце сезона, да и сам Почеттино в нынешней кампании не выглядит счастливым – в клубе намечается серьезная перестройка, и, скорее всего, она пройдет под руководством нового коуча. Как сообщает Daily Mail, отставка Маурисио – вопрос времени. На его место «шпоры» присмотрели Эдди Хау из «Борнмута», Юлиана Нагельсманна из «Лейпцига» и Карло Анчелотти из «Наполи».

Первые двое – молодые специалисты, которые способны вдохнуть в клуб новые идеи. Хау сватали в команду посерьезнее еще несколько лет назад после яркого дебюта с «Борнмутом» в АПЛ. Немецкий коуч лишь в этом году возглавил «РБ Лейпциг» и отказал «Реалу» – переманить его будет непросто.

У Анчелотти наметился непростой период в Неаполе: игроки бунтуют против президента, а результаты в чемпионате никак не наладятся. Возможно, Карло будет уволен или подаст в отставку, что может сделать его наиболее привлекательным вариантом для «Тоттенхэма»: он выглядит лучшим тренером для сиюминутного улучшения ситуации, а отсутствие компенсации – большой плюс в глазах боссов «шпор», так как клубу придется потратиться на увольнение Поча.

Скорее всего, у аргентинца не будет недостатка в предложениях – его регулярно сватают в «Реал» и «МЮ».

Почеттино тренирует клуб с 2014 года.

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