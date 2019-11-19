Игрок сломал лодыжку и подал в суд на чужую команду. Чтобы рассчитаться, она продаст стадион

Суд обязал британский футбольный клуб «Оссетт Юнайтед» выплатить более 19 тысяч фунтов (около 22 тысяч. евро) игроку «Рэдклифф Боро» Рису Уэлшу, сломавшему лодыжку в матче 2015 года.

Уэлш получил травму как раз в матче против «Оссетт Юнайтед» и на протяжении 13 месяцев не получал зарплату в своей команде. В итоге футболист решил обратиться в суд, потребовав от «Оссетта» компенсации потерянного дохода.

Суд встал на сторону Уэлша и обязал команду, сломавшую Рису лодыжку, выплатить 135 тысяч фунтов (157 тысяч евро): 19,3 тысяч уйдут самому игроку, а остальное – в счет судебных издержек.

«Оссетт» – небогатый клуб из восьмого по счету английского дивизиона, и 135 тысяч фунтов для него – неподъемная сумма. На данный момент руководство команды видит только один выход из сложившейся ситуации – продать стадион «Ингфилд», который находится в ее владении.

«Это не только ставит под угрозу целый клуб и будущее футбола в городе, но и открывает возможности для всех травмированных спортсменов успешно подавать в суд и выигрывать значительные деньги. Это может затем добраться и до любительского городского спорта, футбола 5 на 5, где человек может подать в суд на противника, если он получит травму во время игры. Это изменит не только футбол, но и спортивную жизнь всей страны на всех уровнях», – говорится в письме на сайте «Ингфилда». Текст письма цитирует РИА «Новости».

В настоящий момент «Оссетт» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице своей лиги. В турнире участвуют 20 команд.

Худшая команда по итогам сезона опустится на уровень ниже и будет выступать в девятом дивизионе.

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