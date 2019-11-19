Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино покинул свой пост.

«К сожалению, результаты на внутренней арене в этом сезоне и в конце прошлого были очень разочаровывающими.

Решение [об отставке Почеттино] далось нам с большим трудом, совет директоров не принимал его легко или поспешно», – отметил президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви. Его слова приводит официальный сайт «шпор».

Почеттино возглавил «Тоттенхэм» перед стартом сезона-2014/15. Под руководством аргентинского специалиста «шпоры» четырежды квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» добрался до финала ЛЧ-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

После 12 туров АПЛ-2019/20 «шпоры» идут 14-ми.

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