«Тоттенхэм» официально объявил о назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера после отставки Маурисио Почеттино.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба, контракт подписан до конца сезона-2022/23. По данным Танкреди Пальмери, Моуринью согласился на зарплату в 13 млн евро в год.

«Жозе – один из самых успешных футбольных тренеров. У него богатый опыт, он отличный тактик и способен вдохновлять команды. Его почитали в каждом клубе, который он тренировал. Уверены, что он принесет в раздевалку энергию и веру», – заявил президент лондонцев Даниэль Леви.

«Рад присоединиться клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Меня интересует и главная команда, и Академия. С нетерпением жду работы с игроками», – сказал 56-летний Моуринью.

Почеттино был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов – Жозе принял «Тоттенхэм» на 14-м месте.

Моуринью оставался без тренерской работы с декабря 2018 года – его уволили из «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» уволил Почеттино

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