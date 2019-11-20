Моуринью подсидел Почеттино в «Тоттенхэме». Но Маурисио повезло с увольнением

Перед финалом Лиги чемпионов Маурисио Почеттино был в шаге от космического достижения. Одна победа – и ты полностью меняешь историю клуба. Больше никаких мемов о бестрофейности, никаких насмешек от фанатов «Арсенала» и никаких отсылок к творчеству Мартина Макдонаха. Титул стал бы заслуженной наградой за ту шикарную работу, которую Почеттино провел в «шпорах» за пять лет, но Юрген Клопп был против. 90 минут – и «Ливерпуль» поднимает кубок, а «Тоттенхэм» как обычно грустит. Маурисио так и не сломал парадигму, но сломался сам.

Он почувствовал себя ребенком из девяностых, который зарубился в Dendy, дошел до последнего уровня без сохранений и погиб – не хватило одной жизни. После такого хочется отбросить джойстик и развалиться на диване, а не начинать с первого уровня.

Но Почеттино не мог взять и бросить «Тоттенхэм» – для него такой шаг стал бы проявлением слабости. Поэтому случилось худшее: после мадридского финала Маурисио трудился по инерции – он уже сам не верил, что повторит путь сезона-2018/19.

Маурисио ПочеттиноGetty Images

Аргентинца уволили не за результаты в АПЛ (там сумасшедшая плотность), а за стагнацию, которая слишком быстро переросла в деградацию. Гостевая беспомощность (одна победа – над «Црвеной»), тотальное безволие (отпустили «Арсенал» и «Олимпиакос» с 2:0 на 2:2) и кошмар с «Баварией» – возникло ощущение, что в этом сезоне Почеттино рефлексировал и грустил, а не решал проблемы «шпор».

В нормальных клубах вроде «Атлетико» тренеров в такие моменты стимулируют и осыпают кэшем под трансферы – например, благодаря поддержке «Атлетико» Диего Симеоне не потонул после обиднейшего камбэка «Реала» в Лиссабоне-2014. Но «Тоттенхэм» Дэниэля Леви живет по своим законам. Финал ЛЧ не поменял философию лондонского босса – Леви остался таким же скупым и несговорчивым. Почеттино чувствовал это и дошел до элементарной истины: в ЛЧ с таким ростером так высоко уже не запрыгнешь, в АПЛ с монстрами тоже не справиться – значит, остаются вторичные кубки и локальные достижения (финалы, медали, приз «тренер месяца»), которые запомнит разве что Википедия.

При этом Почеттино явно не собирался уходить по ходу сезона. Прежде Маурисио много раз отказывал грандам (тому же «Мадриду») – видимо, он правда верил, что в «Тоттенхэме» у него есть какая-то сверхмиссия. Поэтому Леви поступил одновременно глупо и благородно: уволил успешного и уважаемого топ-коуча, но освободил его для более богатого и амбициозного клуба. Печально лишь то, что им станет не «Барселона», которой сейчас бы не помешал адекватный тренер. Но Маурисио предан фактически родному «Эспаньолу» и сказал, что лучше будет вкалывать на ферме в Аргентине, чем на «Камп Ноу». Достойная позиция, хоть и нетипичная для 2019 года.

Остается лишь один вопрос: какого черта так внезапно? Почему Почеттино убрали не в самом начале международной паузы?

Маурисио ПочеттиноGetty Images

Все элементарно. Леви не мог выгнать Маурисио без элитной замены. Договориться с Моуринью за пару часов невозможно (Мендеш – дотошный агент), но когда Жозе и Дэниэль пожали руки, с Почеттино моментально попрощались. Так что нет никакой конспирологии – просто «Тоттенхэм» дал шансы сразу двум тренерам. Одному – возродить карьеру, другому – наконец стать суперзвездой и постоянно сражаться за трофеи.

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