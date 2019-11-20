Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сделал Гарета Бэйла приоритетной трансферной целью клуба. Правда, у «Реала» свои планы на игрока.

Гарет выступал за «шпор» в начале карьеры до перехода в «Мадрид». Свой лучший футбол он показывал именно в северолондонском клубе и такой вариант, возможно, был бы ему интересен. По информации WalesOnline, Жозе хочет воспользоваться провокацией игрока и переманить валлийца в бывший клуб.

Однако в Мадриде не спешат выдворять полузащитника из команды. Marca цитирует источник внутри клуба: «Бэйл – лучший игрок, который у нас есть, и он все еще многое может дать нам. Мы не собираемся просто отдать его или что-то в этом духе. Он снова будет решающим игроком».

Летом Гарет повздорил с Зиданом и был близок к уходу, но в последний момент клуб заблокировал его отъезд.

Бэйл является воспитанником «Саутгемптона».

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