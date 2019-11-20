Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» летом, если туринцы не выиграют Лигу чемпионов.

Португалец приходил в клуб ради победы в главном еврокубке, но пока все не складывается. Вдобавок итальянскому гранду нужны средства на покупки.

«Криш отправился в Турин, чтобы выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом в карьере, но теперь все сложнее. «Ювентус» хочет подписать Погба и Мбаппе. Думаю, это будет непросто, особенно в случае со вторым. Из-за ограниченного зарплатного бюджета им придется продать Роналду, чтобы приобрести этих игроков, так что переход в «МЮ» становится все более вероятным исходом», – рассказал журналист Эдуардо Инда в эфире телеканала La Sexta.

Криштиану выступал за «красных дьяволов» до перехода в мадридский «Реал» в 2009 году.

С английским клубом Рон завоевал титулы АПЛ, Лиги чемпионов, взял «Золотой мяч».

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