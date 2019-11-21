Маурисио Почеттино уволили из «Тоттенхэма», и другой экс-коуч «шпор» Харри Реднапп считает, что аргентинец вполне может занять должность у заклятых врагов «спёрс» – «Арсенала».

«В Лондоне есть клубы, которые переживают ужасные времена. Почему Почеттино не должен пойти работать в «Арсенал», если он этого захочет? Вы думаете, что фанаты «канониров» его не примут? Если вы придете туда и будете выигрывать матчи, фанатам будет абсолютно пофигу – будь ты хоть Саддамом Хусейном!

Если вы начнете побеждать каждую неделю, они начнут петь: «Есть только один Саддам», – приводит слова экс-тренера Mirror.

Соперничество «Арсенала» и «Тоттенхэма» – одно из принципиальнейших в АПЛ.

Саддам Хусейн – бывший президент Ирака. Казнен в 2006 году.

Моуринью подсидел Почеттино в «Тоттенхэме». Но Маурисио повезло с увольнением

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