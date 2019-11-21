Кажется, «Ливерпуль» уже чемпион. Что помогло Клоппу так мощно стартовать?

В сезоне-2019/20 АПЛ «Ливерпуль» набрал 34 очка из 36 возможных. Если учитывать заключительные девять игр прошлого сезона, то команда Юргена Клоппа выиграла 20 матчей из 21. Прямо сейчас «Ливерпуль» лидирует с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя. Никто не был первым с таким преимуществом от конкурентов к данному отрезку кампании с сезона-1993/94: тогда на вершине располагался «Манчестер Юнайтед». Предзнаменование однозначно понравится Клоппу. Тот «МЮ» выиграл титул с перевесом в восемь очков.

По факту «Ливерпуль» круто разогнался еще в прошлом сезоне, а прогресс при Клоппе продолжается уже третий год. Забавный, но крайне характерный в этой связи факт: в первых девяти матчах при Юргене «красные» проиграли столько же игр, сколько в последних 64.

На фоне кризиса в «Сити» такая позитивная динамика выглядит еще монструознее. В прошлом сезоне «Ливерпуль» тоже опережал команду Пепа Гвардиолы, но только на семь очков. Нынешние девять – рекордный отрыв в эпоху Клоппа. Ниже – неочевидные, недооцененные, но точно полезные вещи, которые помогли Юргену сделать это.

Юрген Клопп и Пеп ГвардиолаGetty Images

Помощь ассистентов

В конце позапрошлого сезона штаб Клоппа покинул Желько Бувач – человек, который помогал Юргену и в «Майнце», и в «Боруссии», и в «Ливерпуле». Юрген не распространялся насчет разрыва, но новость пришла в самый неподходящий момент – команда шла к первому в его эпоху финалу ЛЧ.

За классный разбор соперников Бувач получил прозвище Мозг. Его функции пришлось поделить Пепейну Линдерсу и Питеру Кравицу. Первый отвечает в «Ливерпуле» за позиционную игру, второй – за стандарты. Эти элементы напрямую не касаются соперников, зато улучшили команду в режиме игры от себя.

Работа Линдерса проявляется в позиционной структуре «Ливерпуля». Она похожа на схему «Сити», но отличается в распределении задач. За ширину атак в «Сити» отвечают вингеры Стерлинг и Сане, в «Ливерпуле» – крайние защитники Робертсон и Александер-Арнольд. Контратаки соперников в «Сити» сдерживают крайние защитники Уокер и Зинченко, в «Ливерпуле» – центральные полузащитники Вейналдум и Хендерсон. Наконец, между линиями в «Сити» открываются центральные полузащитники Де Брёйне и Сильва, в «Ливерпуле» – вингеры Салах и Мане.

«Теперь мы диктуем игру, ускоряем позиционную атаку, находим игроков между линиями. Для этого мы внесли кое-какие коррективы – наши крайние защитники больше вовлечены в атаку, а полузащитники, наоборот, исполняют сдерживающую роль. Огромный шаг вперед сделан и с точки зрения первого паса. Защитники хорошо начинают атаки и часто меняют их направление. Разнообразие – очень важная штука, когда ты владеешь мячом», – отмечал Линдерс.

Идеи Пепейна критически важны сейчас – соперники «Ливерпуля» реагируют на скорость атакующей троицы и закрываются. Команде Клоппа просто приходится играть первым номером. Когда не получается и это, помогают заготовки Кравица на стандартах. С начала прошлого сезона «Ливерпуль» забил с них 25 голов. Это лучший показатель не только в Англии, но и в чемпионатах топ-5.

Вирджил ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум, «Ливерпуль»Getty Images

В этой кампании проекты Кравица уже помогли набрать очки. Хороший пример – матч с «Челси». Там «Ливерпуль» забил и прямым ударом со штрафного, и после розыгрыша. «Пит и наши аналитики делают прекрасную работу по стандартам. Мне особенно понравились наши угловые во втором тайме – мы должны были забить после них два мяча. Самое главное, что мы угрожали не только после стандартов – в матче было много позитивных вещей», – отмечал Юрген вклад обоих помощников.

Наконец, третий незаметный герой – тренер по аутам Томас Гронемарк. Его назначение и даже должность было встречены шутками, но современный подход и доверие Клоппа уже оправдывают себя. По подсчетам Гронемарка, благодаря его технологиям и конкретным розыгрышам аутов «Ливерпуль» забил 7-8 голов с начала прошлого сезона. Но главное даже не в этом: если раньше «красные» забирали подбор после 50% аутов, то сейчас этот показатель вырос – до 70-80%.

Работа Клоппа по ходу матча

Карьера Юргена ассоциируется с четкой игровой философией, но это не значит, что он совсем не отступает от гегенпрессинга. Наоборот, решения Клоппа в процессе игры выдают в нем очень гибкого тактика. Некоторые ходы прямо поспособствовали мощному старту «Ливерпуля» в чемпионате.

Против клубов из Манчестера Клопп своевременно менял схемы. Оба раза – в перерыве. Переход на 4-2-3-1 против «МЮ» развязал руки Тренту и Робертсону: благодаря поддержке не одного, а уже двух опорников они могли вместе подключаться в атаку. Переход на 4-4-1-1 против «Сити», напротив, сдержал активный левый фланг «горожан»: работоспособный Хендерсон стал правым полузащитником, а ленивый Салах перешел в нападение.

Важность крайних защитников для «Ливерпуль» Клопп использует в обе стороны. Понимая, насколько эта позиция важна уже для соперников, Юрген шикарно реагирует. Под Бена Чилуэлла из «Лестера» Клопп выпустил не Салаха, а Садио Мане – тот прекрасно отзащищался. Под сильный левый фланг «Шеффилда» немец выпустил на конец матча Джеймса Милнера – прагматичный ход помог засушить игру.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»Eurosport

Тренировка камбэков

За четыре года при Клоппе «Ливерпуль» 15 раз побеждал, забивая решающий мяч в заключительную десятиминутку. В 11 случаях они делали это после 86-й минуты. Ни одна другая команда в Англии к этому достижению даже не близка.

Матч с «Астон Виллой» раскрыл сразу две ключевые детали – и работу Кравица на стандартах (Мане забил после корнера), и голы всего «Ливерпуля» в конце игры (победу оформили на 95-й минуте). Последний раз «красные» забивали победный мяч в компенсированное время после подачи углового в марте-2004. Показательно, что серию прервал именно этот «Ливерпуль».

По данным The Athletic, Клопп даже устраивает специальные занятия, чтобы развить умение возвращаться в игру. На тренировках Юрген усложняет задачу атакующей команде – на протяжении короткого отрезка они играют вдевятером против соперника, который уже получил преимущество в два мяча. Смысл есть даже в разнице в счете: один гол уже может показаться подвигом для игры в меньшинстве, но он все равно ни на что не влияет. Команда идет за вторым.

Хитрая установка Клоппа действительно помогает. Со старта прошлого сезона «Ливерпуль» выдал сразу четыре матча, в которых уступал или играл вничью к 70-й минуте, но в последний отрезок забивал минимум два мяча и переворачивал встречу в свою пользу. Сам Юрген говорит, что иногда даже он не верит в камбэк, но положительный опыт и специфические тренировки всегда дают «Ливерпулю» надежду.

«Ливерпуль»Getty Images

Диагонали с фланга на фланг

Журналист The Athletic Саймон Хьюз рассказывал, что первые месяцы в «Ливерпуле» Клопп посвятил прессингу крайних защитников соперника. По мнению Юргена, это самая уязвимая позиция для давления – фулбек находится одновременно рядом с боковой линией (нет пространства для маневра) и вратарем (большая роль в начале атак).

В этом прослеживается мини-эволюция Клоппа. Раньше он акцентировал внимание на фланговой игре только с точки зрения прессинга. Сейчас – с точки зрения позиционных атак. Александер-Арнольд и Робертсон стали мощным оружием против автобусов или просто закрытых команд. Теперь они лучшие плеймейкеры в команде Клоппа, а вовсе не гегенпрессинг.

В этом сезоне крайние защитники «Ливерпуля» делают в чужой штрафной 5,5 касаний в среднем за матч – уникальный результат для игроков этого амплуа и прогресс по сравнению с прошлым сезоном (тогда было четыре касания на двоих). Но главная фишка Трента и Робертсона – диагонали друг другу. Несмотря на то, что они находятся максимально далеко друг от друга, переводы мяча между ними стали фирменной комбинацией Клоппа.

По передачам между фланговыми защитниками или латералями «Ливерпуля» – абсолютный лидер сезона. По этому показателю команда Клоппа обошла даже чемпионский «Сити». Сами диагонали Робертсон и Трент используют для решения разных задач: во-первых, для прохождения компактного прессинга; во-вторых, для растягивания чужой обороны. «Сити» убедился в эффективности этого приема дважды – в матче прошлого сезона на «Этихаде», и в недавней игре на «Энфилде». Оба раза атаки заканчивались голом.

Январский матч на «Этихад». Трент растягивает оборону «Сити» переводом на РобертсонаEurosport

Ноябрьский матч на «Энфилде». Трент проходит прессинг «Сити» переводом на РобертсонаEurosport

Вариативная полузащита

Выше уже сказал, что Хендерсон и Милнер могут прикрыть тройку нападающих «Ливерпуля» в защите. Но качества других полузащитников помогают команде играть в принципиально разных стилях. Когда «Ливерпулю» нужно прессинговать, Клопп выставляет одно сочетание. Когда нужно вскрывать игру за счет индивидуального таланта – другое. Для первой задачи идеально годится тройка из Фабиньо, Хендерсона и Вейналдума. Для второй – Кейта и Окслейд-Чемберлен.

«У нас много хороших полузащитников, но самое главное, что они не похожи друг на друга и предлагают разные качества. Это хорошо для тренера. Он может выбирать разное сочетание на разные игры в зависимости от того, что из себя представляют соперники и какую угрозу в себе несут», – подчеркнул Хендерсон.

У тезиса Джордана есть примеры. Матч с «Саутгемптоном» Клопп технично закрыл, выпустив при счете 2:0 оборонительных Фабиньо и Хендерсона. Матч с «МЮ» Юрген спас, выпустив при 0:1 атакующих Кейта и Окслейд-Чемберлена. Возможность варьировать состав – и правда крайне полезная опция для «Ливерпуля». Благодаря ей Клопп тоже собирает очки.

Другие темы из АПЛ:

Моуринью подсидел Почеттино в «Тоттенхэме». Но Маурисио повезло с увольнением

У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?

Качай приложение Eurosport для iOS и Android