Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел первую встречу с игроками «шпор».

По информации газеты Record, на которую ссылается Sport Witness, футболисты в шутку спросили Жозе о его словах, сказанных в далеком прошлом: в 2015 году португалец говорил, что никогда не возглавит «Тоттенхэм». В ответ Моуринью заявил, что сказал это ради поддержания своего имиджа.

Также Жозе в беседе с игроками заявил следующее: «Я буду вашим отцом, вашим другом, вашей девушкой. Кем угодно».

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» сразу после отставки Маурисио Почеттино.

Жозе уже провел беседы с Уго Льорисом, Тоби Алдервейрелдом, Харри Кейном, Деле Алли, Харри Уинксом, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном – португалец пытается убедить их остаться в клубе.

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