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The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»

The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»
Eurosport

1 час назад

Никто не соблазнился на лондонский клуб.

Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от идеи продажи клуба.

По информации The Telegraph, 53-летний бизнесмен не получил серьезных предложений от потенциальных покупателей. Кроме того, он доволен выступлением команды в текущем сезоне и не видит причин с ней расставаться.

  • Абрамович был готов к продаже «Челси» за 2,9 миллиарда евро.
  • «Синие» идут на третьем месте АПЛ после 12 туров, отставая на восемь очков от лидирующего «Ливерпуля».
  • В группе Лиги чемпионов «Челси» имеет семь очков вместе с «Аяксом» и «Валенсией».

Кажется, «Ливерпуль» уже чемпион. Что помогло Клоппу так мощно стартовать?

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