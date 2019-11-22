Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от идеи продажи клуба.

По информации The Telegraph, 53-летний бизнесмен не получил серьезных предложений от потенциальных покупателей. Кроме того, он доволен выступлением команды в текущем сезоне и не видит причин с ней расставаться.

Абрамович был готов к продаже «Челси» за 2,9 миллиарда евро.

«Синие» идут на третьем месте АПЛ после 12 туров, отставая на восемь очков от лидирующего «Ливерпуля».

В группе Лиги чемпионов «Челси» имеет семь очков вместе с «Аяксом» и «Валенсией».

Кажется, «Ливерпуль» уже чемпион. Что помогло Клоппу так мощно стартовать?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android