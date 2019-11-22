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The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»
Никто не соблазнился на лондонский клуб.
Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от идеи продажи клуба.
По информации The Telegraph, 53-летний бизнесмен не получил серьезных предложений от потенциальных покупателей. Кроме того, он доволен выступлением команды в текущем сезоне и не видит причин с ней расставаться.
- Абрамович был готов к продаже «Челси» за 2,9 миллиарда евро.
- «Синие» идут на третьем месте АПЛ после 12 туров, отставая на восемь очков от лидирующего «Ливерпуля».
- В группе Лиги чемпионов «Челси» имеет семь очков вместе с «Аяксом» и «Валенсией».
Кажется, «Ливерпуль» уже чемпион. Что помогло Клоппу так мощно стартовать?
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