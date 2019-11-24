Для каждого денежного мешка важно создать легенду, которая сразу затмит образ бессовестного транжиры. «Манчестер Сити», например, резво взялся за пиар и создание традиций. В новой истории клуба есть как минимум три человека, чьи имена поместят в музей и зал славы – это Венсан Компани, Серхио Агуэро и Давид Сильва. Двое из трех пришли за большие деньги и наверняка соблазнились жирными контрактами с многомиллионными зарплатами, но сейчас никто об этом не вспомнит – Куна с Сильвой любят, словно они воспитанники и выросли в местной академии.

Но первым по этой дорожке прошел лондонский «Челси». У «синих» был несгибаемый защитник Джон Терри, а рядом с ним был король рывков в штрафную Фрэнк Лэмпард. Воспитанник «Вест Хэма», сын легенды «молотков», племянник будущего тренера «Тоттенхэма» и двоюродный брат ветерана «Ливерпуля» – по всем правилам он никогда не должен был стать идолом «Стэмфорд Бридж», никакие трибуны бы его не приняли.

Но Лэмпса со слезами провожали из «Челси», и все надеялись, что он однажды вернется. «Когда я 13 лет назад пришел в этот фантастический клуб, никогда бы не поверил, что мне повезет провести так много матчей и наслаждаться таким успехом. Клуб стал частью моей жизни. У меня появилось столько людей, которым я благодарен за эту возможность», – наверняка и у самого Фрэнки увлажнились глаза при написании прощального письма.

В 2014-м ему было 36 лет, и фанаты понимали, что в качестве игрока Лэмпард уже не появится в темно-синей футболке. The New York Times объявляла его переход в MLS вот так: «Бывший полузащитник «Челси» присоединился к клубу-новичку из Нью-Йорка» – ни имени, ни заслуг, ничего. Для примера, та же газета, основанная в середине позапрошлого века, дала новость о трансфере Давида Вильи с фамилией испанца в заголовке – видимо, золото ЧМ помогает продажам бумажной прессе.

Фрэнк съездил со сборной в Бразилию на Кубок мира, а по возвращении понял, что остался без команды на полгода – сезон в Штатах стартовал только в марте 2015-го. Поэтому «Манчестер Сити», клуб из одного холдинга с «Нью-Йорком», пододвинул перед легендой «Челси» краткосрочное соглашение на четыре месяца. «Буду поддерживать форму, вот что главное. Как это делать, пока не ясно, но собираюсь все хорошенько обсудить с людьми в клубе», – подчеркнул Лэмпард.

Такие фитнес-сделки в АПЛ были обычным делом для ребят из MLS. Дэмпси и Донован регулярно переходили в полугодичные аренды, Робби Кин и Тьерри Анри возвращались на Острова и обдавали фанатов дозой ностальгии – болельщикам было классно, а тренеры радовались качественному краткосрочному усилению.

У Лэмпарда была такая же роль – заменить на скамейке ушедших Бэрри и Родуэлла, подхватить минуты со скамейки у Яя Туре, Сильвы и Фернандиньо, добавить опыта ростеру. Но фанатам «Челси» было не очень приятно. Жозе Моуринью уже после аренды Фрэнки в «Сити» сказал, что центрхаву предлагали новый контракт, но Особенного уже особо не слушали. «У меня было шесть футболок с его фамилией, он мой любимый игрок всех времен. Не буду сжигать майку, но легенды так не поступают», – грустно реагировали болельщики в твиттере.

И англичанин действительно помогал – выходил со скамейки, подменял уставших стартеров. Тогдашний тренер «Сити» Мануэль Пеллегрини не пощадил нежных чувств Фрэнка и уже во втором матче в Манчестере бросил его под бывшую команду. Полузащитник заменил Александара Коларова на 78-й минуте при счете 0:1 – за лондонцев, кстати, забил Андре Шюррле. Лэмпард придал огня «горожанам», спустя семь минут замкнул пас с лета, сравнял счет и отнял очки у клуба, который считал его легендой.

Фрэнк Лэмпард («Манчестер Сити»), Андре Шюррле («Челси»), 2014 годGetty Images

«У меня нет слов, – произнес Лэмпс после матча. – Не ожидал, что выйду и забью. После замены я услышал пение фанатов «Челси», и это был сильный момент». «Синих» в том сезоне возглавлял человек, у которого всегда найдется, что сказать. «Когда Фрэнк Лэмпард перешел к прямым конкурентам, его лав-стори с «Челси» закончилась», – отрезал Жозе Моуринью. Интересно, что бы сказал португалец из 2014-го о собственном переходе сначала в «МЮ», а затем в «Тоттенхэм».

Лэмпард стал важной частью ротации «Манчестера» и сыграл в 32 матчах АПЛ, причем провел на поле больше минут, чем Сильва и даже чем лидер того «Сити» Яя Туре. Пеллегрини настолько не захотел отпускать ветерана, что боссы продлили контракт игрока до конца английского сезона. Клубам пришлось выпускать две объяснительные записки. «Нью-Йорк» уверял, что новость о двухлетнем соглашении была ошибкой, а «Манчестер» – что Фрэнк переехал на «Этихад» в статусе свободного агента, но летом обязательно переедет в Штаты.

В сезоне-2014/15 Лэмпард забивал даже чаще, чем в последний год в «Челси» – каждые 165 минут против каждых 284. Ему повезло, что «Сити» тогда остался вторым в Премьер-лиге и проиграл именно «синим», ведь на «Стэмфорд Бридж» ему вряд ли простили бы превосходство еще и в таблице.

Фрэнк Лэмпард, «Манчестер Сити», 2014 годEurosport

Мануэль Пеллегрини по ходу чемпионата заикался, что Фрэнк, возможно, останется еще на годик, но «Нью-Йорк Сити» забрал его в MLS на полтора года. Именно там британец впервые почувствовал себя тренером. Например, он оставался после занятий и учил молодых полузащитников тем приемам, которые знал сам.

«Я хотел закончить карьеру в «Челси», – признался главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед игрой с «Сити» в 2019-м. – Тогда это не вышло, но тот год в Манчестере был идеальным, с точки зрения того, чем я занимаюсь сейчас. Он открыл мне глаза на другую структуру, раздевалку, тренерскую философию, идею».

Тот чемпионат сделал Лэмпарда тем, кем он стал. Без девяти месяцев на «Этихаде» Фрэнк не превратился бы в того коуча, который сейчас тащит команду в условиях трансферного бана. Если вы не верили в эффект бабочки, посмотрите на Лэмпса – он его живое воплощение.

«Манчестер Сити» – «Челси» – 2:1

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