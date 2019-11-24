Работая в «Баварии», Пеп Гвардиола сказал, что мечтает владеть мячом 100% времени. В субботней игре с «Челси» команда Пепа была далека от его идеалов – «Сити» зафиксировал только 46,7%. Это антирекорд для Гвардиолы в рамках внутреннего чемпионата. В выборке – 381 матч Пепа в Ла Лиге, Бундеслиге и АПЛ. Учитывая принципы тренера, ему это явно не понравилось.

«Люди говорят, что владение не самая важная вещь для меня, но для меня и правда нет ничего важнее. Если ты владеешь мячом, то ты уже сделал первый шаг. Потом наступает второй и третий. С мячом больше возможностей созидать и, наоборот, меньше шансов допустить момент у своих ворот», – рассказывал Пеп в интервью The Guardian.

Против «Челси» Гвардиола столкнулся с одним из самых умных сочетаний полузащиты в АПЛ. Джорджиньо, Канте и Ковачич не только хорошо укрывают мяч, но и в целом двигаются. Из-за этого «Сити» не мог нормально прессинговать весь первый тайм.

Первая часть проблемы – хозяева не понимали, как прикрыть техничную тройку полузащитников и при этом не оголить свою же опорную зону. Смелый прессинг приводил к огромным разрывам и убойным контратакам «Челси» через Виллиана.

Де Брёйне и Сильва играют по Джорджиньо и Ковачичу. Родри ушел за Канте на фланг. В опорной «Сити» дыра – туда врывается с мячом ВиллианEurosport

КДБ играет по Джорджиньо, с Ковачичем – Махрез. Родри снова ушел за Канте на фланг. Опорную «Сити» могут разорвать и Виллиан, и ПулишичEurosport

Даже когда «Сити» не давал сделать пас в опорную, срабатывали индивидуальные качества Ковачича и Джорджиньо. Первый прекрасно владеет дриблингом – он разбивал прессинг как раз за счет этого. Матео 5 раз пытался обвести соперника, все 5 – удачно. Это лучший результат в игре. Джорджиньо брал чтением эпизодов и игрой в стенку. На момент ухода с поля итальянец был самым пасующим в двух командах.

Чтобы не раскрываться, «Сити» вообще отказывался от прессинга и даже не боролся за владение. Это была уже вторая часть проблемы для хозяев. Под игру в этом режиме «Челси» приготовил умные рывки Канте. Н'Голо освоил их еще при Маурицио Сарри. На «Этихад» француз оголял ими высокую линию защиты «горожан».

Джорджиньо без опеки и спокойно владеет мячом. Канте начинает рывок между Менди и ФернандиньоEurosport

Ковачич выбрался из-под прессинга. Канте замечает это и снова начинает рывок между Менди и Фернандиньо. Пас Ковачича на него становится голевымEurosport

Такой алгоритм позволил команде Фрэнка Лэмпарда по-настоящему доминировать в игре. Зритель, который не видел матч, может списать перевес «Челси» по владению на то, что команда целый час уступала в счете, но по факту «синие» имели солидное преимущество и при 0:0, и при 1:0 в свою пользу. Более того, владение не было стерильным – идея с рывками Канте трансформировала розыгрыши в остроту.

От катастрофы «Сити» спасла четверка защитников, которая впервые появилась в таком сочетании с первых минут. Особенно полезно сыграли центральные – Фернандиньо и Джон Стоунз. За счет перехватов и своевременных выдвижений они маскировали провалы «Сити» в опорной, за счет чтения игры – контролировали рывки соперника из глубины.

Показательно, что оба гола хозяева забили после их классных решений. Перед первым мяч в опорной зоне отобрал Фернандиньо, перед вторым – острый пас за спину перехватил Стоунз. «Челси» продолжал давить на болевые места соперника, но защитники выручили «Сити» и даже поучаствовали в голах.

«Мы знали, что у них невероятная команда, и понимали, насколько тяжело будет их обыграть. Фрэнк – смелый тренер, каждый хочет показать себя перед ним. К счастью, наша четверка защитников была очень хороша. А в самый тяжелый момент матча мы забили в контратаке», – признал после матча Пеп.

Справедливости ради, Пеп тоже помог «Сити» выиграть, но уже решениями в перерыве. Он не повелся на счет и поменял схему прессинга. «Да, мы действительно поменяли пару вещей. Мы сделали это, потому что не могли контролировать начальную фазу их атак. Во втором тайме мы прибавили в этом и гораздо лучше контролировали игру – может быть, за исключением последних минут, когда наши игроки начали уставать и получать травмы», – объяснил Гвардиола.

Идея Пепа свелась к тому, чтобы и контролировать Джорджиньо с Ковачичем, и не оставлять дыр в опорной. Для этого «Сити» специально не прессинговал одного из центральных защитников, а кто-то (в зависимости от эпизода) должен был контролировать две задачи сразу – держать опорника и в случае паса выдвигаться на Томори или Зума.

Сильва и КДБ играют по Джорджиньо и Ковачичу. Стерлинг контролирует Канте и потенциальный пас на Зума (за кадром)Eurosport

Фоден играет рядом с Джорджиньо, но готов выдвинуться на Томори в случае паса на негоEurosport

Это здорово получалось и реально изменило игру. «Челси» реже выбирался из-под прессинга, Ковачича и Джорджиньо чаще выключали из игры. В первом тайме они сделали 102 передачи на двоих, во втором – всего 71. Владение тоже резко изменилось: в первом тайме «Сити» контролировал мяч 45%, во втором – уже 49%. «Челси» пришлось задействовать длинные передачи, после которых почти всегда следовала потеря.

Из-за прогресса «Сити» в прессинге гости меньше попадали на чужую половину – опять же, за исключением последних минут, когда «горожане» уже боролись за результат, а Лэмпард освежил игру заменами. Контраст четко иллюстрируют цифры: в первом тайме «синие» сделали три передачи вразрез (была свобода или время на принятие решений), во втором – ни одной. На показателях Канте это тоже отобразилось: 3 касания в штрафной до перерыва и всего 1 – после.

Перестановки от Гвардиолы и его штаба позволили «Сити» наконец получить контроль над игрой и соперником. Но сам факт того, что Пепу пришлось на это пойти, уже говорит о классной подготовке Лэмпарда. Его полузащита прибавила по сравнению с прошлым сезоном, а Ковачич может даже побороться с Де Брёйне за звание лучшего полузащитника АПЛ. Только закрыв их, «Сити» пришел в себя.

Очередной проигрыш топ-клубу (у «Челси» три поражения в трех матчах) соблазнительно связать с наивностью молодого состава и тренера. Характер голов и их время тоже привлекут зрителей, которые делают выводы по хайлайтам и заголовкам в медиа. Но правда в том, что «Челси» был хорош во всех матчах внутри топ-6: «МЮ» и «Сити» забили в момент дикого доминирования «синих», а «Ливерпуль» удержал победу только ценой трусливых замен. Это говорит об уровне Лэмпарда гораздо больше, чем тупые стереотипы.

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