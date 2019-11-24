24-летний игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ироничной манере отреагировал на эпизод в концовке матча против «Челси» – англичанин забил мяч, но он был отменен из-за зафиксированного после вмешательства VAR офсайда.

Нарушение, если оно и было, настолько мизерное, что разглядеть его нереально трудно даже при помощи любых повторов, проекций и прочих фишек технологии. Это позабавило игрока «Сити».

«Рад снова поправить статистику отмененных VAR голов. Эта хрень меня прикончит, бро», – написал игрок в твиттере и сопроводил пост хэштегом #проклятый.

«Сити» все равно победил со счетом 2:1.

«Горожане» занимают третью строчку чемпионата Англии, «Челси» – четвертую.

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