Богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф отказался от покупки «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича. Предприниматели не сошлись в цене.

Рэтклифф – председатель и исполнительный директор химической компании Ineos. Он также ее основатель и владелец 2/3 акций. Состояние Джима оценивается в 24,5 миллионов евро.

Лишь недавно появилась информация о том, что Абрамович отказался от продажи «Челси». Один из потенциальных покупателей объяснил, почему сделка не состоялась.

«Ты быстро оказываешься среди стратосферических чисел. В наши дни клубы действительно столько стоят, однако никто и никогда не платил такие суммы. Сколько Абрамович заплатил за «Челси», 100 млн? А Глейзеры [за «МЮ»], где-то 500 млн? Сейчас такие клубы оценивают в три, четыре миллиарда, но никто никогда не платил столько.

Ineos всегда придерживался рационального подхода. Нам не нравится разбрасываться деньгами, иначе мы бы не оказались там, где находимся сегодня. Это часть нашей ДНК, стараться вкладывать с умом», – рассказал бизнесмен The Times.

Абрамович был готов к продаже «Челси» за 2,9 миллиарда евро.

В группе Лиги чемпионов «Челси» имеет семь очков вместе с «Аяксом» и «Валенсией».

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. При нем «синие» выиграли 18 трофеев, включая 5 чемпионств и победу в Лиге чемпионов-2011/12.

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