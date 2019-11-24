Кэндис Брук, подруга вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане, вступила в словесную перепалку с Ритой Марез, женой другого вингера «горожан».

Как сообщает The Sun, поводом к ссоре послужил флирт Риты с непобежденным американским боксером Деонтеем Уайлдером. Брук, которая приходится близкой подругой невесте Уайлдера Телли Свифт, отправила Рите сообщение, где назвала ее «сучкой-фанаткой». Затем Кэндис добавила, что Рита не следит за собой и наела себе «жирную задницу».

«Я каждый день тренируюсь, ем здоровую еду. Да, мои сиськи плоские, но в них нет имплантов. Никакого поддельного дерьма. Ты за свою всю жизнь не была в той форме, в которой нахожусь я. И ты слишком много болтаешь, так что увидимся в Манчестере. Я не общаюсь текстом, девочка», – написала Кэндис.

«Ты думаешь, я испугаюсь старую женщину?» – ответила Рита (возраст Кэндис – 32 года, возраст Риты – 25).

«Старая женщина? Но мое тело получше, чем у тебя. Все, о чем ты можешь говорить, – это деньги. Ты не одеваешься как следует, ты выглядишь как дерьмо. Ты даже в зал не можешь сходить», – парировала подруга Сане.

По данным источника, Марез и Сане уже обсудили эту ситуацию и попытались разрешить конфликт между дамами. Кроме того, футболисты пообещали друг другу, что ссора их возлюбленных никак не скажется на их взаимодействии во время матчей.

В 13-м туре АПЛ «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» со счетом 2:1, Марез забил победный мяч.

Сане пропускал игру из-за травмы.

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