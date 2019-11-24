Помните новую девушку Гиггза? В Англии выяснили, что он встречался с ней еще до развода с женой
Бедная жена Райана прошла через ад.
В начале ноября мы писали о том, что легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз закрутил роман с девушкой на 15 младше его. Избранницу Райана зовут Хелен Стеллинг Холт, основной род ее деятельности – диджеинг.
Сперва британские журналисты выдвинули версию, что отношения между Гиггзом и Холт завязались уже после знаменитого развода экс-футболиста: он расстался с женой Стейси после того, как изменил ей с супругой собственного брата Наташей.
Однако теперь всплыли новые подробности: таблоид The Sun опубликовал фотографию, на которой Гиггз и Холт запечатлены вместе. Снимок был сделан в 2016 году – еще до развода Райана со Стейси. Возможно, Райан изменял жене не только с супругой брата.
- Гиггз выступал за «МЮ» в 1990-2014 гг. и выиграл 13 золотых медалей АПЛ, а также два раза победил в Лиге чемпионов.
- Наташа Гиггз, по слухам, изменяла мужу еще с тремя игроками «красных дьяволов» – Дуайтом Йорком, Филом Бардсли и Дэнни Симпсоном.
«Да, мои сиськи плоские, но без имплантов». Подруга Сане поругалась с женой Мареза