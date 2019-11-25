Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может покинуть команду.

По информации Daily Mail, руководство «канониров» перешло к решительным действиям после ничьей в игре против «Саутгемптона» (2:2). Боссы «Арсенала» хотели бы принять окончательное решение по Эмери в конце сезона, но катастрофическая игра команды вынудила их открыть поиск кандидатов на смену Унаи.

В шорт-листе лондонского клуба находятся бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и экс-капитан «канониров» Микель Артета, который сейчас помогает Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Кроме того, кандидатом на то, чтобы возглавить «Арсенал», является экс-коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Если «Арсеналу» не удастся договориться ни с кем из вышеперечисленных тренеров, руководство с большой долей вероятности доверит временный пост Фредди Юнбергу или Стиву Боулду.

После 13 сыгранных туров «Арсенал» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от первого места – 19 очков, отставание от зоны вылета – 8.

До Эмери с «Арсеналом» на протяжении 22 лет работал Арсен Венгер.

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