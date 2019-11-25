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Клопп – про «ЗМ»: «Месси – лучший игрок поколения, но Ван Дейк – лучший игрок сезона»

Клопп – про «ЗМ»: «Месси – лучший игрок поколения, но Ван Дейк – лучший игрок сезона»
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Победитель станет известен совсем скоро.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что лидер его команды Вирджил ван Дейк должен выиграть «Золотой мяч»-2019.

«Если вручать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, то его всегда можно отдавать Месси. Но если мы говорим о лучшем прошедшего сезона, то им был Ван Дейк. Я не знаю, как именно все сработает, я лишь делюсь своими наблюдениями.

Если мы говорим о лучшем игроке из всех – это Лионель, лучший игрок прошлого сезона – Ван Дейк. Посмотрим», – цитирует Клоппа Yahoo Sports.

  • Месси выигрывал «Золотой мяч» пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).
  • Победитель «Золотого мяча»-2019 станет известен 2 декабря 2019 года.

Corriere dello Sport: «Золотой мяч»-2019 выиграет Роналду

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