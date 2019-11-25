Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что лидер его команды Вирджил ван Дейк должен выиграть «Золотой мяч»-2019.

«Если вручать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, то его всегда можно отдавать Месси. Но если мы говорим о лучшем прошедшего сезона, то им был Ван Дейк. Я не знаю, как именно все сработает, я лишь делюсь своими наблюдениями.

Если мы говорим о лучшем игроке из всех – это Лионель, лучший игрок прошлого сезона – Ван Дейк. Посмотрим», – цитирует Клоппа Yahoo Sports.

Месси выигрывал «Золотой мяч» пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

Победитель «Золотого мяча»-2019 станет известен 2 декабря 2019 года.

Corriere dello Sport: «Золотой мяч»-2019 выиграет Роналду

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