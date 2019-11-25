Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По данным испанской радиостанции Cope, Погба восстановился от травмы, из-за которой пропустил около двух месяцев, но не хочет выступать за «красных дьяволов». В связи с этим главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов рассмотреть вариант с продажей игрока.

В 13-м туре АПЛ «МЮ» сыграл вничью с «Шеффилдом» (3:3), Погба отсутствовал в заявке.

На протяжении долгого времени в медиа появлялись слухи, что в покупке Поля заинтересован мадридский «Реал».

Погба был куплен манкунианцами летом 2016 года за 106 млн евро – на тот момент это был трансферный рекорд.

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