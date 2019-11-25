Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на пресс-конференции заявил, что не считает выход в финал Лиги чемпионов историческим достижением.

«Выход в финал ЛЧ – это невероятное достижение, но это не история. История – это выйти в финал и выиграть его», – отметил Жозе.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» после отставки Маурисио Почеттино, который работал со «шпорами» с 2014 года.

В сезоне-2018/19 «Тоттенхэм» добрался до финала ЛЧ, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

Сам Жозе дважды выходил в финал ЛЧ и оба раза побеждал (один раз с «Порту» и один раз – с «Интером»).

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