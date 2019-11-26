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Погба опроверг слухи о том, что он отказывается играть за «МЮ»

Погба опроверг слухи о том, что он отказывается играть за «МЮ»
Eurosport

46 мин. назад

Француз никак не залечит лодыжку.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на слухи о том, что он бойкотирует игры и тренировки клуба.

25 ноября появилась информация, что футболист уже восстановился, но отказывается тренироваться у Сульшера – якобы таким образом француз пытается продавить январский переход в «Реал». Ранее футболиста заметили в компании Зинедина Зидана, а летом игрок открыто говорил о желании сменить команду.

Однако игрок потушил скандал через инстаграм – Поль выложил изображение поврежденной ноги в защитном ботинке. Необходимость аксессуара означает, что игрок пока не готов тренироваться в полную силу.

  • Погба – чемпион мира в составе сборной Франции.
  • «МЮ» идет на девятой строчке в АПЛ.

Для «МЮ» есть 2 идеальных топ-тренера. Оба – чтобы лучше раскрыть Погба

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