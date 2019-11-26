«Манчестер Сити» и форвард сборной Англии Рахим Стерлинг приступили к переговорам о новом долгосрочном контракте.

Руководство клуба встретилось с 24-летним футболистом в понедельник. Переговоры прошли в позитивном ключе и продолжались примерно час. По информации Sky Sports, новая зарплата Стерлинга приблизится к окладу Кевина де Брёйне, который получает в неделю 400 тысяч евро.

В 2018 году Стерлинг подписал контракт до лета 2023 года, в неделю он получает 320 тысяч евро.

В услугах Рахима заинтересован мадридский «Реал».

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