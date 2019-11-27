Ван Дейк пришел на работу к фанату «Ливерпуля» и увез его на клубную базу
Милейшая акция мерсисайцев.
«Ливерпуль» порадовал давнего болельщика по имени Дэвид – через Вирджила ван Дейка его пригласили на клубную базу и позволили провести день с командой.
Письмо в клуб написал мужчина по имени Йен – брат фаната. Он рассказал историю Дэвида, который с детства страдал от нехватки кислорода и от этого казался не таким, как все. Всю жизнь Дэвид болеет за «Ливерпуль», с нетерпением ждет каждого матча и посещает стадион.
У Дэвида был рабочий день на парковке тележек для супермаркета, когда к нему подошел Ван Дейк. Мужчина удивился и заметно заволновался, а потом из машины вышел его брат. Счастливчика отвезли на базу «Ливерпуля», где он пообщался с игроками и Юргеном Клоппом.
- «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии с 8-очковым перевесом над «Лестером».
- Сегодня, 27 ноября, мерсисайцы проведут матч группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».
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