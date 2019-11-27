Бывший агент французского полузащитника «Челси» угрожал игроку после его перехода в лондонский клуб.

Рашид Саадна требовал от футболиста комиссионные за переход в гранд АПЛ и расторжения контракта с текущим представителем Абделькаримом Дюа. Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Mediapart, Саадна пришел на встречу с Канте вместе с вооруженным братом.

В распоряжении источника оказалась аудиозапись, на которой бывший агент игрока говорит ему следующее: «Слушай, я не шучу. У тебя есть выбор: ты прекратишь работать с Дюа и все уладишь, либо я разберусь по-своему. Точка».

Саадна отрицает обвинения.

Канте перешел из «Лестера» в «Челси» за 35,8 млн евро.

В сезоне-2016/17 Канте в составе «лис» стал чемпионом Англии.

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