Бразилец Андре Сантос рассказал о времени в «Арсенале». Игрок признался, что команде недоставало амбиций.

«Я не мог выиграть титул, но я был очень счастлив в «Арсенале». Жить и тренироваться там было здорово, но я не видел желания победить.

Когда я в клубе, я хочу завоевать титул, но у «Арсенала» не было таких амбиций. Они играли, чтобы играть. После поражений они смеялись уже в автобусе. Было похоже на работу в офисе: я приходил, делал дело и возвращался домой. У меня не было жажды побеждать», – цитирует игрока UOL.

Бразилец играл под руководством Арсена Венгера.

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