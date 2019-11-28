Бывший нападающий «Челси», «Саутгемптона» и других команд Премьер-лиги Нил Шипперли предстал перед судом по обвинению в умышленном обнажении гениталий.

17 сентября 2019 года 44-летний Шипперли ехал на белом фургоне по западному Лондону. Около 17:15 он поравнялся с двумя женщинами, матерью и 16-летней дочерью, и двигался с ними в одном темпе. Шипперли остановился около велосипедного магазина и опустил стекло на окне.

Более взрослая потерпевшая сначала подумала, что водитель пропускает их на другую сторону дороги. Но затем она повернула голову, чтобы сказать ему спасибо, и увидела, что Нил держит рукой пенис и смотрит прямо на нее. Фургон и пешеходы медленно продвинулись вниз по улице, на светофоре Шипперли вновь опустил стекло и на этот раз приступил к мастурбации.

Женщины попытались рассмотреть номер автомобиля извращенца, и в этот момент Нил дал по газам и уехал в сторону железнодорожного вокзала. Но бывший футболист лишь свернул за угол, после чего мать несовершеннолетней потерпевшей увидела, что Шипперли снова удовлетворяет себя. Дамы пришли в полицейский участок и написали заявление на Нила.

Прокурор Таранджит Рай на судебном слушании сообщил со ссылкой на признание Шипперли, что подсудимый сам явился в полицию через несколько часов после инцидента, принес извинения обеим пострадавшим и заявил о проблемах сексуального характера. Также Нил добавил, что не знал, что одна из леди была несовершеннолетней.

На суде бывший футболист признался, что планирует работать с командой U-15, но теперь, вероятно, получит запрет на тренировки детей. Окончательный приговор вынесут в декабре 2019 года. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

44-летний Нил Шипперли закончил карьеру в 2007-м. С 1993 по 1995 гг. его вызывали в английскую молодежку, за которую он забил три мяча в семи встречах.

Шипперли – воспитанник «Челси», но до 21-летнего возраста провел за «синих» всего 37 игр за три сезона. В 1995-м Нил стал рекордной покупкой «Саутгемптона» и обошелся «святым» в 1,25 миллиона фунтов стерлингов.

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