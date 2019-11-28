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Пеп: «Золотой мяч» сперва отдадут Месси, затем проверят VAR и передадут Ван Дейку»
Коуч «горожан» одновременно потроллил и «Ливерпуль», и VAR.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о вручении «Золотого мяча», которое состоится 2 декабря.
«Уверен, что сперва они дадут «Золотой мяч» Месси. Затем они обратятся к VAR и отдадут его Ван Дейку», – заявил Пеп.
- Основными претендентами на «Золотой мяч»-2019 считаются Лионель Месси («Барселона»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
- В прошлом году приз выиграл Лука Модрич, представляющий «Реал» и сборную Хорватии.
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