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Гвардиола и Клопп введены в Зал славы тренеров английских лиг

Гвардиола и Клопп введены в Зал славы тренеров английских лиг
Eurosport

9 мин. назад

Заслуженно!

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп введены в Зал славы ассоциации тренеров английских футбольных лиг (LMA).

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Гвардиола и Клопп получили серебряные подносы ручной работы от главного тренера сборной Англии Гарета Саугейта и бывшего коуча «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Достижения новичков Зала славы на тренерской работе признаны историческими.

  • «Сити» Гвардиолы с 2016 года завоевал два чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок лиги.
  • Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года и привел клуб к победе в Лиге чемпионов.

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