Лондонский «Арсенал» объявил об отставке главного тренера Унаи Эмери. Исполняющим обязанности назначен Фредди Юнгберг.

На официальном сайте клуба сообщается, что под руководством 48-летнего Эмери команда не показала результатов требуемого уровня.

«Мы вражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его коллегам, которые неустанно старались вернуть клуб на ожидаемый уровень. Желаем Эмери и его команде успехов в будущем», – говорится в заявлении. Скорее всего, Юнгберг не останется на посту – правление ищет нового коуча.

28 ноября «Арсенал» проиграл домашний матч в Лиге Европы «Айнтрахту» (1:2).

В АПЛ команда идет на восьмом месте после 13 туров.

Эмери пришел на смену Арсену Венгеру в мае 2018 года.

Сантос: «У «Арсенала» не было амбиций. Они играли ради процесса и смеялись после поражений»

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