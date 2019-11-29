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«Арсенал» уволил Эмери, Юнгберг – исполняющий обязанности
Крылатая фраза Дзюбы времен «Спартака» снова актуальна.
Лондонский «Арсенал» объявил об отставке главного тренера Унаи Эмери. Исполняющим обязанности назначен Фредди Юнгберг.
На официальном сайте клуба сообщается, что под руководством 48-летнего Эмери команда не показала результатов требуемого уровня.
«Мы вражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его коллегам, которые неустанно старались вернуть клуб на ожидаемый уровень. Желаем Эмери и его команде успехов в будущем», – говорится в заявлении. Скорее всего, Юнгберг не останется на посту – правление ищет нового коуча.
- 28 ноября «Арсенал» проиграл домашний матч в Лиге Европы «Айнтрахту» (1:2).
- В АПЛ команда идет на восьмом месте после 13 туров.
- Эмери пришел на смену Арсену Венгеру в мае 2018 года.
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