Фредди Юнгберг не гей. В России заблуждение пошло из-за Виктора Гусева

«Арсенал» уволил Унаи Эмери, и до назначения нового тренера готовить команду к матчам с приставкой «исполняющий обязанности» будет бывший игрок лондонцев Фредди Юнгберг. Швед играл за канониров с 1998 года по 2007-й, в качестве тренера прошел разные молодежные категории, а в 2019-м стал ассистентом Эмери. Унаи остался без работы после поражения от «Айнтрахта», и теперь Фредди постарается продержаться на посту коуча как можно дольше.

В России имя Юнгберга плотно ассоциируется с его ориентацией – толерантный швед якобы предпочитает представителей своего пола. Слухи ходят более десяти лет, и им принято безраздельно верить. Источник инсинуаций – вбросы на шведских интернет-форумах, которые были популярны в середине прошлого десятилетия. Пользователи утверждали, что в Лондоне Фредди проживает со шведским певцом.

Разумеется, слухи сразу подхватили вездесущие британские таблоиды. Среди аргументов в пользу нестандартной ориентации Юнгберга ходили его эпатажный внешний вид и уважительное отношение к моде – в нулевые далеко не все футболисты меняли прическу в перерыве между таймами, имели личного парикмахера и так далее.

Российские болельщики стали подробно перетирать предпочтения Фредди на Евро-2008 – об этом неосторожно обмолвился комментатор Виктор Гусев. С тех пор слово «гей» сразу всплывает в голове при упоминании бывшего шведского футболиста.

Так это неправда?

Именно. Фредди Юнгберг никогда не делал признаний в гомосексуальности – напротив, всегда это отрицал. «Если бы я был геем, то уже давно об этом сказал. Меня обсуждают в этом контексте несколько лет, но я не придаю этому значения. Знаете, я даже горжусь этим мнением. Я люблю моду и уверен, что гомосексуалисты разбираются в ней лучше всего. Так что это даже комплимент для меня», – говорил Юнгберг. С неким певцом он даже не был знаком.

Сейчас Фредди женат на Натали Фостер – по иронии судьбы дама болеет за «Тоттенхэм». Влюбленные поженились в 2014 году в Лондоне, у них есть дочь и сын.

Фредди Юнгберг и Натали ФостерEurosport

«Арсенал» уволил Эмери, Юнгберг – исполняющий обязанности

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