Каждый великий исполнитель пенальти по-своему уникален. Сократес забивал ударом с места, вдохновивший Смолова на главную глупость в карьере Антонин Паненка зажигал свечку над вратарем, а обладатель «Золотого мяча»-1986 Игорь Беланов лупил на силу и рвал сетку.

Современные соперники вратарей становятся все изощреннее: Погба, Неймар и Дзадза семенят перед ударом, Балотелли тоже максимально затягивает время, а Азар выжидает с ударом до последнего, пока кипер не свалится в угол.

Неймар забивает с пенальтиGetty Images

По данным Instat Sport, процент реализации пенальти за последние 10 лет во всех турнирах составил 75,49%. Список 25 лучших пенальтистов за этот период возглавляет полузащитник «Сент-Этьена» Риад Будебуз, реализовавший все 22 подхода к точке. Стопроцентный результат также имеют Кристиан Стуани из «Жироны» (21/21) и опорник «Шальке» Набиль Бенталеб (15/15). Роналду (115/22) и Месси (88/26) такой процент реализации только снился.

Пенальтисты постоянно в поиске новых способов одурачивать вратарей, но удары рабоной, нерабочей ногой и пяткой – одноразовые, ими нельзя удивлять каждую игру. Совсем другой подход у опорника «Челси» Джорджиньо, который добился не только красивого исполнения удара с 11 метров, но и стал беспощадным палачом. На счету легионера «Челси» 18 реализованных пенальти в карьере из 20 пробитых.

Суть приема итальянца, который играет в Европе с 15 лет, очень проста. Джорджиньо делает небольшой разбег и прыгает перед ударом, что заставляет вратаря рефлексировать и валиться в один из углов. Этой микропаузы достаточно для анализа действий голкипера и выстрела либо в противоположный угол, либо по центру ворот. Полузащитник почти не смотрит на мяч и максимально фокусируется на опорной ноге вратаря – для этого пенальтист всегда перед матчами изучает технику вратаря при 11-метровых.

Уникальность стиля итальянского бразильца доказывает еще один крутой показатель – в 75% случаев вратари не угадывали направление полета мяча. «Это нечестно! – ворчал в августе прошлого года нападающий «Хаддерсфилда» Стив Мунье. – Джорджиньо подпрыгнул перед ударом, и судья должен был заставить его перебить». Странное замечание: игрок «Челси» не нарушил правила, которым разрешают пенальтисту финтить, раскачиваться и делать любые другие движения, если существует непрерывное движение к мячу. С этим у полузащитника все в порядке.

Английская пословица гласит: за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. В случае с Джорджиньо – это его мама. В юности Мария Тереза играла на любительском уровне и полностью посвятила себя карьере сына после ухода из семьи отца Джорджи, когда мальчику исполнилось шесть лет. Мария работала посудомойкой и после каждой смены отправлялась с сыном на один из пляжей Санта-Катарины, где они тренировались и отрабатывали удары. В том числе и пенальти – мама стояла на воротах.

На песке Джорджиньо часто спотыкался перед ударом, что заставляло маму гадать перед броском – уже тогда бразилец сообразил, что прыжок перед ударом может стать его секретным оружием для пенальти. На какое-то время полузащитник забыл о фишке – в группе подготовки «Вероны» не поощряли нетрадиционное исполнение удара с точки. Кроме того, молодого парня не подпускал к расправе над вратарями ветеран Лука Тони.

До 2015-го Джорджиньо пробивал пенальти классически и не жаловался – за «Верону» и «Наполи» он выбил шесть из шести. Все изменил отпуск, во время которого они с мамой, как в детстве, сыграли в футбол на пляже. Бразилец споткнулся и забил, а потом начал отрабатывать прыжок перед пенальти на тренировках. Джорджи шлифовал прием два года, пока успешно не опробовал его в квалификации Лиги чемпионов-2017/18 на «Ницце». Полузащитник не передумал даже после того, как его задумку прочитал кипер «Удинезе» Симоне Скуффет.

«Техника исполнения пенальти у Азара и Джорджиньо немного похожа, – считает экс-вратарь «Челси» Матей Делач. – Оба фокусируются на вратаре и ждут до последнего, чтобы он дернулся или еще лучше – вышел из ворот. В эту долю секунды пенальтист получает необходимое время, чтобы ударить в пустой угол. Джорджиньо аккумулирует дополнительные миллисекунды благодаря прыжку».

Единственный шанс у вратаря в противостоянии с полузащитником – стоять на месте до удара, что показал в финале Кубка английской Лиги-2019 кипер «Манчестер Сити» Эдерсон. Бразилец не дернулся и отразил пенальти Джорджиньо в послематчевой серии. Лидер «Челси» не унывает и совершенствует технику. Джорджиньо доказывает, что для реализации пенальти высокий интеллект не менее важен, чем колотушка, как у Роберто Карлоса.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

Боец ММА занимался контрабандой кокаина. Он выжил в тюрьме благодаря Библии и умению драться

Обамеянг, Хави, Мората и другие топы гоняются за раритетными бутсами. Бизнес придумали двое англичан

Качай приложение Eurosport для iOS или Android